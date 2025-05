Congo-Brazzaville: Election à la direction générale de l'Unesco - Mobilisation autour de la candidature du pays

Candidat congolais à l'élection au poste de directeur général de l'Organisation des Nations unies pour l'éducation, la science et la culture (Unesco) qui se tiendra lors de la 43e session de la conférence générale, en novembre 2025 à Samarcande, en Ouzbékistan, Firmin Édouard Matoko a été présenté lors d'une conférence de presse animée le 12 mai, à Brazzaville.

Le candidat Firmin Édouard Matoko est soutenu par le gouvernement congolais au poste de directeur général de l'Unesco. Doté d'une grande expériencele, il a exercé depuis plus de dix ans dans cette institution de haut niveau, étant son directeur général adjoint; donc le mieux placé pour occuper la direction générale.

Le candidat a été accompagné par des membres du gouvernement dont la ministres de l'Industrie culturelle, touristique, artistique et de Loisirs, Lydie Pongault; le ministre de la Communication et des Médias, Thierry Moungalla; celui de la Recherche scientifique et de l'Innovation, Rigobert Maboundou; de l'Enseignement préscolaire, primaire, secondaire et de l'Alphabétisation, Jean Luc Mouthou; et de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'innovation technologique, présidente nationale de l'Unesco, Delphine Édith Emmanuel.

Avec l'appui du gouvernement congolais, Firmin Édouard Matoko a la ferme conviction de gagner cette élection. « Nous avons toutes les chances à nos côtés pour remporter cette compétition, nous avons aussi la possibilité de faire rayonner notre pays le Congo », a fait savoir le candidat

Une fois élu, Firmin Édouard Matoko entend apporter les réformes structurelles nécessaires au sein de l'Unesco. Il compte aussi décentraliser le mandat de cette institution, mener une réflexion profonde sur le système international, valoriser la recherche scientifique au Congo, rehausser la qualité de l'éducation (doter les enseignants des moyens de formation et des outils numériques, renforcer les structures universitaires, la jeunesse, la cohésion sociale la paix), associer les femmes dans toutes les entreprises, ...

Le ministre Thierry Moungalla a invité les Congolais au patriotisme pour le soutien ai candidat. « Nous avons aujourd'hui une volonté politique de soutenir notre candidat. Le gouvernement de la République, sous l'impulsion du président de la République, et sous l'autorité du Premier ministre, va déployer tous les moyens diplomatiques pour cette élection. Nous espérons que cette mobilisation générale va nous permettre d'obtenir gain de cause pour que nous ayons ensemble cette fierté», a-t-il indiqué

L'ambassadeur du Congo auprès de l'Unesco, Henri Ossebi, a fait savoir que « Firmin Edouard Matoko est le numéro 2 de l'Unesco. Cette élection est un marathon, une course de fond. Nous avons jugé bon que Firmin Edouard Matoko se présente à nous et à vous pour que vous le connaissiez, pour que chacun apporte ce qu'il peut à sa candidature dans les réseaux sociaux, dans les organes de presse ... », a signifié l'ambassadeur.

L'élection de Firmin Édouard Matoko au poste de directeur général de l'Unesco, c'est tout le continent africain qui sera honoré. Il est un enfant de l'Unesco, candidat interne, qui a fait toute sa carrière dans cette institution.

Signalons qu'il y a trois candidats en lice : un Egyptien, une Mexicaine et un Congolais.