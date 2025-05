Congo-Brazzaville: Levée de la suspension de la Fécofoot - Tous les voyants passent au vert

L'ordonnance de rétractation désormais signée le 12 mai et délivrée au Comité exécutif après le verdict prononcé le 9 mai par la Cour d'appel met un terme à une longue crise à la Fédération congolaise de football (Fécofoot).

Le Tribunal de grande instance de Brazzaville a, en effet, annulé en toutes leurs dispositions les ordonnances n°495 du 5 novembre 2024, n°497 du 5 octobre 2024 et celle n°495 du 2 octobre 2024 suspendant, expulsant le comité exécutif de son siège et bloquant ses comptes. Il a ordonné sa réintégration et a donné mainlevée du changement provisoire de signature bancaire, condamnant ainsi « M. William Théodule Bouaka aux dépens ».

«Considérant qu'en l'espèce que pour solliciter la rétractation de l'ordonnance du 5 octobre 2024, ayant maintenu en toutes ses dispositions celle n°495 du 2 octobre, la Fédération congolaise de football "Fécofoot " représentée par sieur Jean Guy Blaise Mayolas avait produit aux débats, entre autres, l'ordonnance sur requête d'effet suspensif du 25 octobre 2024 rendue par le Tribunal arbitral du sport de Lausanne dans laquelle il était clairement mentionné : "Dit que toutes les décisions prises lors de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024 sont suspendues jusqu'à nouvel avis" », précise "la Grosse".

Et d'ajouter : « Qu'en maintenant ainsi l'ordonnance n°495 du 2 octobre, alors que toutes les sentences rendues par les instances internationales du football, notamment les ordonnances sur requête d'effet suspensif du 25 octobre et du 11 décembre 2024, la décision "DC23200 " du jury disciplinaire de la CAF datée du 20 janvier 2025 lesquelles montrent à suffisance que les instances issues de l'assemblée générale extraordinaire du 25 septembre 2024, notamment la Commission ad hoc était irrégulière et que toutes les décisions obtenues à la demande de ladite commission méritaient d'être rétractées ; le juge des référés de première instance avait ainsi violé les dispositions tirées de l'article 213 suscité. »

Il y a lieu dès lors, affirme l'ordonnance, au regard de tout ce qui précède, d'annuler aussi purement et simplement les ordonnances n°497 du 5 octobre et celle n°495 du 2 octobre. Le comité exécutif dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas a désormais toutes les cartes en main pour reprendre pleinement le contrôle de la fédération et les activités. La remise officielle du document physique permet au comité exécutif de confirmer à la Fifa que toutes les conditions pour la levée de la suspension ont été remplies. Cette réaction évitera le football congolais de la sanction la plus sévère jamais connue dans son histoire.

En rappel, depuis le 25 mars, la commission ad hoc avait déjà libéré le siège de la Fécofoot qu'elle occupait illégalement en remettant les clefs au ministère des Sports qui les a remises ensuite entre les mains de deux huissiers de justice (Le sien et celui de la Fécofoot). L'interdiction d'accès au Centre technique d'Ignié a été levée. Grâce à la délivrance de ce document juridique qui constitue une preuve tangible aux yeux de la Fifa, les voyants sont au vert pour la levée de la suspension de la Fécofoot. Dans ses multiples interventions , la Fifa avait fixé les conditions pour lever la sanction qu'elle a infligée au football congolais.

Les recommandations consistent à redonner le contrôle total du siège de la Fécofoot, du Centre technique d'Ignié et des autres installations de la fédération au comité exécutif de la Fécofoot dirigé par Jean Guy Blaise Mayolas; renoncer à toute tentative de changer les signataires autorisés des comptes bancaires de la Fécofoot et ou redonner le contrôle total aux signataires reconnus par la Fifa et la Confédération africaine de football; déclarer invalide ou annuler toute décision juridique ou autre autorisant la commission ad hoc à exercer un contrôle ou une autorité quelconque sur la Fécofoot et coopérer pleinement pour lui permettre de gérer ses affaires courantes sans subir d'influence indue de la part des tiers.