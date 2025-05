Gabon: Et si, à partir de Dubaï, le monde s'arrachait Afrik'an Legend ?

Le 31 mai prochain, Dubaï ne brillera pas seulement par ses lumières, ses gratte-ciels ou son opulence. Ce soir-là, un souffle nouveau venu d'Afrique centrale viendra électriser la ville : le groupe gabonais Afrik'an Legend fera résonner les battements du "Ikoku" sur une scène internationale inédite. Et si cette date devenait le point de bascule ? Et si, depuis les Émirats, le monde découvrait enfin un son, une identité, un style à s'arracher ?

Cela fait cinq ans Qu'Afrik'an Legend construit sa légende. Avec leur titre C'est comment ?, devenu hymne populaire au Gabon, ils ont fédéré une génération. Mais le groupe n'a jamais voulu s'arrêter aux frontières de son pays. « Nous faisons du Ikoku, un son qui parle d'où l'on vient, mais qui aspire à traverser les continents », disent-ils souvent. Et quoi de mieux que Dubaï, carrefour planétaire, pour faire entendre cette ambition ?

Ce concert n'est pas qu'une date de tournée : c'est une déclaration. En s'invitant à Dubaï, Afrik'an Legend mise sur un public international et sur une visibilité sans précédent. C'est aussi un terrain d'essai pour leur futur album, dont l'extrait Terminus donne déjà le ton : le son est plus affirmé, les paroles plus engagées, et les influences, bien que toujours enracinées au Gabon, s'ouvrent aux sonorités urbaines du monde entier.

Et puis, il y a cette collaboration attendue avec Fally Ipupa -- l'un des poids lourds de la musique africaine. L'annonce d'une nouvelle version de C'est comment ? en duo a affolé les fans. Une telle alliance entre générations et régions musicales est rare, et montre bien que quelque chose se prépare.

Alors oui, la question se pose. Et si, depuis ce concert, Afrik'an Legend passait du statut de phénomène régional à celui de sensation internationale ? Les ingrédients sont là : l'identité forte, la créativité, l'ambition, et surtout, une capacité à rester fidèles à leurs racines tout en parlant au monde.

Il ne s'agit plus seulement de représenter le Gabon. Il s'agit de redéfinir ce que peut être l'Afrique musicale d'aujourd'hui : jeune, audacieuse, plurielle. Ce 31 mai 2025 pourrait bien être le début de quelque chose de grand. Le monde est peut-être à une soirée près de tomber sous le charme du Ikoku.