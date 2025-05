Ile Maurice: Patrick Merven en lice pour le poste de commissaire de la HRD

L'ancien président de l'Association des entraîneurs, Patrick Merven, dont l'écurie a fermé ses portes en 2023, vise désormais une reconversion dans le giron hippique. C'est le cas de le dire car il est un des candidats à avoir postulé comme stipendiary steward (commissaire) au sein de la Horse Racing Division (HRD).

Âgé de 71 ans, Patrick Merven a eu une longue carrière au Champ-de-Mars. Après avoir débuté comme freelance trainer dans les années 90, il a fondé sa propre écurie. Durant son parcours, il a eu son lot de succès avec pas moins de 400 victoires dans son escarcelle, les plus prestigieuses étant celles acquises avec Liquid Motion (2013) et Beat The Retreat (2017) dans la Princess Margaret Cup.

Pour rappel, il a été contraint de fermer les portes de son écurie en 2023 à la suite de la décision de l'organisateur hippique d'alors, People's Turf Plc, de réduire considérablement les stakesmoney. Il bénéficiait pourtant du soutien de l'influent Paul Foo Kune, qui était durant ce temps un de ses plus gros propriétaires avec au moins une quinzaine de chevaux dans son yard. Toutefois, Patrick Merven, qui était épaulé par son fils Camille, avait insisté à l'époque que c'était «impossible de continuer compte tenu des contraintes financières».

Patrick Merven aurait passé son entretien pour le poste de commissaire au bureau de la Gambling Regulatory Authority samedi dernier. D'après nos recoupements d'informations, les autres postulants seraient l'ancien cavalier Mark Neisius, Akhilesh Baldeo, un ancien propriétaire de l'écurie Narang, Moorad Keerpah, ancien journaliste et pronostiqueur, Jean Hugues Olivier, ex-journaliste et ancien responsable médias et communication au sein de la HRD, et Ally Mohedeen, ancien journaliste et ex-commissaire au sein de la HRD.

On notera que le dernier nommé est un des rares postulants à avoir une expérience dans le stiping étant donné qu'il a siégé sur le board des commissaires l'année dernière. Selon les renseignements que nous avons pu glaner, trois candidatures pourraient être retenues pour composer le nouveau board des commissaires aux côtés du Chief Stipe et du Deputy Chief Stipe.

Les entretiens pour ces deux postes ont déjà été effectués et à en croire les bruits des coulisses, c'est un étranger qui sera appelé à exercer comme Chief Stipe alors que Stephane de Chalain, ancien Chief Stipe du Mauritius Turf Club, semble être bien parti pour assumer le rôle de Deputy Stipe.