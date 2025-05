Ile Maurice: Les 43 résidents ont été relogés

Selon un communiqué de presse du ministère de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, émis tard dans la soirée d'hier, les 43 résidents du Fieldview Care Home de Mon-Goût ont été transférés avec succès dans de nouveaux locaux.

Le processus de relogement a débuté au cours du week-end après que des informations ont été partagées sur les médias sociaux et qu'une plainte a été déposée à la police concernant des allégations de mauvais traitements et d'abus sexuels impliquant deux résidents, en plus de l'exploitation illégale de l'établissement.

Le communiqué souligne que les relogements, «bien que temporaires pour certains, ont été réalisés dans le respect du bien-être, de la santé et de la sécurité des personnes concernées, et ont été complétés tard dans la soirée. Certains résidents ont été pris en charge par leurs familles, tandis que d'autres ont été transférés dans des maisons de retraite ou des établissements de santé».

Pour rappel, hier matin, 12 résidents étaient toujours sur place. Un comité de crise s'est réuni pour évaluer soigneusement la situation. Ashok Subron, ministre de l'Intégration sociale, de la sécurité sociale et de la solidarité nationale, a supervisé l'opération en collaboration avec des hauts fonctionnaires de son ministère. Une communication permanente a été maintenue avec les proches des résidents. Tout au long de la journée, le ministre s'est également entretenu avec un membre de la famille de l'une des victimes présumées.

Le ministre Subron ainsi que son ministère maintiennent leurs efforts pour «garantir un relogement durable des résidents, tout en veillant à la protection des personnes âgées dans d'autres centres». Un appel est une nouvelle fois lancé au public pour dénoncer tout centre opérant dans l'illégalité sur les hotlines 172, du lundi au vendredi, de 9 heures à 16 heures, et 199, disponible 24eh/24.

Le ministère salue l'étroite collaboration avec le ministère de la Santé et du bien-être, Il remercie également la police et les maisons d'accueil pour leur «précieuse collaboration et leur patience durant cette période difficile, délicate et complexe».

Enfin, le ministre et son ministère assurent le public de leur volonté d'analyser «les causes profondes de ce drame, en vue d'entreprendre les actions légales nécessaires à l'encontre des responsables et d'élaborer de nouvelles politiques visant à renforcer la protection de nos aînés vivant dans des maisons de retraite».