Ile Maurice: Une recette de Rs 70 000 dérobée des distributeurs de meCards

Depuis une quinzaine de jours, des distributeurs automatiques (Automated Vending and Validation Machines, AVVM) de vente de meCards sont hors service à la station de métro de Coromandel suite à des actes de vandalisme. Et dans la nuit de dimanche à lundi, les vandales ont pris d'assaut les distributeurs automatiques de meCards à Trianon, emportant une recette estimée à Rs 70 000.

Selon Béatrice Bauda, responsable de la communication à Metro Express Ltd (MEL), deux individus encagoulés ont été filmés en train de forcer les machines à la station de Trianon. Ils y ont dérobé la recette. Et il y a 15 jours, des vandales s'en étaient pris aux distributeurs automatiques de meCards à Coromandel. «Après un constat sur le terrain, nous avons vu qu'une dizaine d'AVVM ont été endommagées à cause de ces vandales. À chaque fois, ils ont ciblé les machines aux petites heures du matin», a-t-elle déclaré.

Par conséquent, MEL appelle les usagers du métro à adopter le mode de paiement sans contact. La compagnie a d'ailleurs lancé une campagne de sensibilisation encourageant vivement les passagers à utiliser leur carte bancaire pour acheter ou recharger leurs meCards plutôt que de payer uniquement en espèces. Les AVVM seront désormais davantage orientées vers les paiements contactless et toutes les cartes bancaires sont acceptées.

«Le paiement peut se faire en utilisant les cartes bancaires et le top-up aussi. Il suffit de suivre les instructions affichées sur les AVVM. Nous invitons aussi les usagers à télécharger l'application My.T Money, qui est une alternative sécurisée pour l'achat et la recharge des meCards», a ajouté Béatrice Bauda.

Une enquête policière est en cours pour identifier et retrouver les auteurs de ces actes. MEL a d'ores et déjà fait savoir qu'elle poursuivra les responsables en justice. Ce virage vers le tout-numérique vise à renforcer la sécurité, éviter les pertes liées aux vols et à offrir une meilleure expérience aux utilisateurs du métro.