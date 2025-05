Ile Maurice: Plusieurs familles évacuées et une partie de la route fermée

La route de Riche-Terre a été temporairement fermée à la circulation en raison de l'incendie qui s'est déclaré à l'usine LKS tôt ce mardi 13 mai, tandis que cinq familles ont dû être évacuées. Cette mesure vise à protéger les usagers de la route ainsi que les habitants des effets nocifs des épaisses fumées s'échappant du bâtiment en proie aux flammes.

À ce stade, il nous revient qu'un important dispositif, composé de pompiers, de policiers et d'officiers du National Disaster Risk Reduction and Management Centre, a été déployé sur place afin de maîtriser la situation et de faciliter la circulation.

Selon le responsable de communication de la cellule nationale de gestion des crises et catastrophes, une vingtaine de familles ont également été sensibilisées aux dangers liés à l'exposition à des fumées toxiques. Les habitants ont été priés de fermer toutes leurs portes et fenêtres et d'éviter de circuler dans la zone où l'incendie est en cours.

Les autorités demandent également aux automobilistes circulant sur la M1 de ralentir à l'approche du rond-point de Jumbo, en raison d'une visibilité réduite par les fumées.

À noter, d'après Soobaz Lalbeeharry, Acting Assistant Chief Fire Officer au Mauritius Fire and Rescue Service, cette biscuiterie s'étend sur une surface d'environ 3 000 mètres carrés et plusieurs poches d'incendie, prenant initialement naissance dans des chaudrons qui auraient explosé, se sont déclarées à l'intérieur d'une pièce surchauffée en raison d'un manque d'aération.

Il était impossible pour les soldats du feu de la caserne de Port-Louis de maîtriser les flammes depuis l'extérieur. C'est pourquoi du renfort a été sollicité auprès des pompiers des stations de Curepipe, de Coromandel et de Triolet.