Afrique: ICT Competition - Trois équipes malgaches en finale au concours mondial de Huawei

L'ICT Competition, événement mondial phare de Huawei, est l'occasion de mettre en lumière les talents en technologies de l'information et de la communication (TIC) à travers le monde.

Cette compétition, dédiée aux étudiants des universités et collèges, vise à renforcer l'écosystème des talents TIC et à promouvoir la collaboration entre l'industrie et l'éducation. Madagascar fait partie de ce voyage depuis 2021, marquant déjà son empreinte avec une remarquable performance : la 2e place lors de la Finale Régionale Afrique en 2024-2025. Et au fil des années, cette performance des représentants de la Grande-île s'est améliorée, grâce aux équipes qui remportent de plus en plus de trophées.

Cette année encore, Madagascar est représenté par trois équipes dans les catégories Network, Cloud et Computing. Les équipes malgaches, après avoir été honorées lors d'une cérémonie de départ au Ministère de l'Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique (MESUPRES) à Tsimbazaza, se préparent à représenter le pays à Shenzhen, en Chine, lors de la Finale Mondiale.

Le Pr Salava Julien, secrétaire général du MESUPRES, a remis officiellement les billets d'avion aux participants et leur a souhaité beaucoup de succès, soulignant l'importance de ce concours comme tremplin pour l'innovation et le développement du pays, en particulier dans les domaines de l'intelligence artificielle et des solutions numériques.

Engagements forts

Huawei Madagascar soutient activement ces équipes, renforçant leur préparation avec des coachs spécialisés et une aide financière : chaque équipe a reçu 10 000 RMB lors de la cérémonie de remise de prix à Johannesburg en avril dernier.

Hugo, directeur général adjoint de Huawei Madagascar, a exprimé son optimisme quant au succès des équipes malgaches, en soulignant l'engagement de l'entreprise pour le développement du capital humain à Madagascar, visant à faire du pays un acteur majeur dans l'infrastructure numérique innovante. Bref, Madagascar, avec ses talents en TIC, semble bien parti pour décrocher le Grand Prix mondial cette année.