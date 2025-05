Madagascar: Antananarivo Renivohitra - Des soutiens sociaux déployés dans les quartiers populaires

Le président de la République a effectué une descente, hier lundi, dans quelques quartiers du 1er arrondissement d'Antananarivo, notamment à Ankasina, pour annoncer une série d'interventions sociales et d'aménagements urbains en faveur des populations les plus vulnérables.

Andry Rajoelina s'est rendu hier, lundi, dans le quartier d'Ankasina, situé dans le 1er arrondissement de la capitale, un secteur caractérisé par des infrastructures dégradées et une forte précarité sociale. Cette visite s'inscrit dans le cadre d'un programme gouvernemental de réhabilitation des bas quartiers de la capitale, soutenu par des financements extérieurs, dont une part importante provient de la Banque mondiale.

À cette occasion, le chef de l'État a mis en avant les efforts déjà accomplis, notamment la construction de 41 km de ruelles dans les quartiers populaires de la capitale. Il a également annoncé que d'autres travaux de voirie seront réalisés dans cette circonscription du 1er arrondissement, grâce au projet PRODUIR, qui vise à améliorer les conditions de vie en milieu urbain précaire.

Dans un contexte de précarité accentuée par la hausse du coût de la vie et le chômage, la question de l'assistance alimentaire reste une priorité pour le gouvernement. C'est dans ce cadre que le président de la République a lancé, depuis le stade Maki à Andohatapenaka, une opération de distribution de sacs de riz destinée aux ménages les plus démunis. Cette initiative s'inscrit dans un plan de soutien plus global, visant à répondre aux besoins immédiats des familles vulnérables.

Par ailleurs, des projets à Haute Intensité de Main-d'oeuvre (HIMO) seront également mis en oeuvre dès la semaine prochaine dans les quartiers populaires, selon le président. Ils concernent notamment le nettoyage des caniveaux, qui jouent un rôle essentiel dans la gestion des eaux pluviales et des déchets dans ces zones.

Dans cette optique, la Commune Urbaine d'Antananarivo (CUA) prévoit d'acheter les déchets collectés, contribuant ainsi à créer une économie circulaire à l'échelle locale et à générer des revenus ponctuels pour les habitants participant aux travaux.

2 500 logements sociaux

Au-delà de l'urgence sociale, l'Exécutif souhaite également engager un travail de fond pour transformer durablement les bas quartiers. Des infrastructures de proximité seront construites, incluant des blocs sanitaires, des aires de jeux, des centres de loisirs et des équipements sportifs.

Ces investissements, annoncés par le président de la République, visent à offrir « un cadre de vie plus digne aux habitants » et à favoriser l'inclusion sociale. Le financement de ces projets est en grande partie assuré par la Banque mondiale, selon le chef de l'État, qui a accordé un appui financier de 125 millions de dollars.

Sur cette enveloppe, 14 millions ont déjà été débloqués pour le lancement des premières opérations. En complément, Andry Rajoelina a annoncé que 10 millions de dollars supplémentaires seront mobilisés pour permettre la construction de 2 500 logements sociaux dans les quartiers populaires de la capitale.

En marge de ces annonces, l'agenda présidentiel de la semaine prévoit également un déplacement à Toliara, où se tiendra un Conseil des ministres décentralisé. Cette visite intervient dans un climat tendu, alors que le projet d'extraction minière porté par la société américaine Energy Fuels, mis en oeuvre par Base Toliara, continue de susciter des oppositions locales.

Le gouvernement avait déjà dépêché une délégation dans la région au mois d'avril, menée par le Premier ministre Christian Ntsay, pour mener une série de consultations avec les forces vives locales : notables, chefs religieux, partis politiques et société civile. Le Conseil des ministres prévu cette semaine à Toliara devrait permettre à l'exécutif de poursuivre ce dialogue et de faire le point sur les avancées et tensions liées au projet minier.

L'objectif affiché reste de concilier développement économique et acceptabilité sociale des projets d'envergure. Selon des sources proches de la présidence, un autre Conseil des ministres pourrait se tenir la semaine prochaine à Nosy Be. La grande île touristique du nord-ouest est elle aussi au coeur de débats, notamment autour d'un projet de construction d'un hôtel cinq étoiles à Sakatia, qui suscite de vives réactions au sein des communautés locales.