Soudan: Guerre au pays - «Des milliers de personnes encore coincées dans la ville d'el-Fasher et le camp de Zamzam»

El-Fasher (ouest du Soudan) est toujours en proie à de violents combats entre l'armée, qui contrôle encore cette capitale de l'État du Darfour Nord, et les paramilitaires, deux camps qui s'opposent depuis le 15 avril 2023. Karl Schembri de l'ONG Norwegian Refugee Council (NRC) tire la sonnette d'alarme concernant la situation sur place et dans le camp de réfugiés de Zamzam : « Depuis que les paramilitaires ont lancé leur offensive le mois dernier, aucune aide humanitaire n'a pu atteindre ni le camp, ni la ville. »

Au Soudan, les combats continuent autour de la ville d'el-Fasher, au Darfour Nord. Lundi matin, de violents affrontements ont eu lieu entre l'armée régulière et les paramilitaires des Forces de soutien rapide (FSR) qui tentent de prendre le contrôle de cette ville encore aux mains de l'armée.

Le week-end précédent, la coordinatrice humanitaire de Nations unies pour le Soudan a appelé à un cessez-le-feu afin de pouvoir venir en aide aux populations coincées par les combats. Selon Clémentine Nkweta Salami, 180 000 personnes sont toujours coincées dans le camp de déplacés de Zamzam - situé à une quinzaine de kilomètres d'el-Fasher - pris d'assaut par les FSR le mois dernier.

« Des gens ont été harcelés, battus, dépouillés alors qu'ils fuyaient »

La situation humanitaire dans la province est catastrophique, réagit de son côté Karl Schembri de l'ONG Norwegian Refugee Council (NRC), présente dans la province. « Des milliers de personnes sont encore coincées à el-Fasher et dans le camp de Zamzam, souligne-t-il au micro d'Alexandra Brangeon. Celui-ci est inaccessible et il est très difficile d'obtenir des chiffres exacts sur le nombre de personnes qui y vivent encore. Mais nous savons qu'ils n'ont aucune assistance, ils n'ont ni accès à de l'eau, ni à de la nourriture, ni a aucune autre aide vitale. Depuis que les paramilitaires ont lancé leur offensive le mois dernier sur Zamzam et el-Fasher, aucune aide humanitaire n'a pu atteindre ni le camp, ni la ville ».

Il poursuit : « Et quitter Zamzam ou el-Fasher est extrêmement dangereux. Nous avons récolté des témoignages de gens qui ont été harcelés, battus, dépouillés par les groupes armés alors qu'ils fuyaient sur la route allant d'el-Fasher à Tawila [une autre ville du Darfour Nord, NDLR]. »

Depuis le 15 avril 2023, ce pays d'Afrique de l'Est est dévasté par un conflit sanglant opposant le général Abdel Fattah al-Burhan, dirigeant de facto du pays depuis un coup d'État en 2021, et son ancien adjoint, le général Mohamed Hamdane Dogolo dit Hemedti, chef des FSR. La situation au Soudan, pays d'environ 50 millions d'habitants, est la « pire crise humanitaire au monde », avec plus de 12 millions de personnes déplacées, selon l'UA.