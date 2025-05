Sénégal: À la rencontre de pêcheurs désespérés de plus en plus tentés par la migration illégale

Au Sénégal, comment les difficultés rencontrées par les pêcheurs ont-elles une conséquence directe sur le nombre de personnes qui migrent illégalement ? Un rapport de l'Environnemental Justice Fondation apporte des éléments éclairants et dessine un lien clair entre les deux. Selon le texte, la surpêche ainsi que la pêche illégale provoquent une forte diminution des quantités de poissons dans l'eau, donc moins de travail pour les pêcheurs. Rencontres avec des pêcheurs à Dakar pour qui cette réalité est de plus en plus dure à vivre.

Sur le quai de Ngor, en ce début d'après-midi, Moustapha Mbengue, pêcheur de 56 ans, ne cache pas sa colère : « Les jeunes sont découragés ! Tu vois les pirogues là, elles sont toutes là. Il n'y en a qu'une qui est partie. »

Une pirogue et son équipage qui rentrent quasiment sans poisson. La faute, selon Moustapha, aux navires étrangers, principalement chinois et européens, qui viennent pêcher dans les eaux sénégalaises : « Dans les années 1970-1980, il y avait beaucoup de poissons. Mais depuis que ces bateaux sont arrivés ici : il n'y rien du tout, ils ont tout cassé. Parce que les bateaux, quand ils sont là, ils ramassent tous les poissons. Si tu pars à la mer, tu dépenses 20 000 francs et tu ne gagnes même pas 5 000 francs, c'est catastrophique. »

Faute de pouvoir en vivre, pour certains pêcheurs, migrer devient la seule option.

« Au Sénégal, même si tu travailles, tu ne gagnes pas bien ta vie »

Rencontré sur une autre plage, au nord de Dakar, Faroua a déjà tenté deux fois de rejoindre l'Europe par la mer. Malgré les risques, ce pêcheur de 32 ans estime ne pas avoir le choix : « Ça nous inquiète, mais on part comme ça. Si on est morts, on est morts. Si on vit, on vit. C'est à gagner ou à perdre. Parce qu'au Sénégal, même si tu travailles, tu ne gagnes pas bien ta vie. C'est pour cela qu'on tente d'aller en Europe : pour gagner notre vie. »

Selon l'ONG espagnole Caminando fronteras, au moins 9 757 personnes sont mortes en voulant gagner les îles Canaries par l'océan Atlantique l'année dernière.