L'ambassadeur Babiker Al-Siddiq Mohamed Al-Amin, chef de mission à l'ambassade du Soudan à Londres, s'est adressé lundi un symposium de haut niveau à l'intérieur du bâtiment du Parlement britannique à Londres, avec la participation d'un groupe distingué de représentants, de journalistes et de diplomates, pour discuter de la guerre d'agression en cours contre le Soudan et son peuple depuis plus de deux ans et de la tendance dangereuse qu'elle a prise récemment avec l'intervention directe du sponsor régional de la milice.

En disant : « Les Émirats arabes unis soutiennent une guerre systématique contre l'État et ses citoyens. »

L'ambassadeur a expliqué que la guerre au Soudan n'était plus une guerre par procuration mais s'était transformée en une agression extérieure directe contre le pays.

Il a déclaré que la milice terroriste mène une guerre par procuration globale ciblant à la fois l'État et ses citoyens, avec le soutien militaire et logistique des Émirats arabes unis, notamment la fourniture d'armes et le recrutement de mercenaires. Il a déclaré que toute tentative visant à mettre fin à la guerre doit s'attaquer au facteur le plus important qui la prolonge, à savoir le rôle des Émirats. Il a appelé à mettre fin à l'impunité dont bénéficient actuellement les chefs de milices et leurs sponsors.

Le journaliste Osman Mirghani, ancien vice-président du journal Asharq Al-Awsat, s'est exprimé lors du symposium en déclarant : « Notre histoire est pillée... et le monde reste silencieux. » Il a évoqué les effets de la guerre sur le patrimoine culturel et humain, soulignant ce qu'il a décrit comme le crime de « génocide contre la civilisation soudanaise et la mémoire nationale ».

Mme Zahra Ahmed, militante des droits humains et membre de la Coordination des forces politiques, a commencé son discours en déclarant : « Le viol est une arme systématique utilisée pour démanteler la société. » Elle a déclaré : « Nous avons des témoignages accablants et douloureux de mères violées devant leurs enfants, et d'enfants violés devant leurs familles.

Il s'agit d'une politique systématique visant à humilier les familles soudanaises et à briser l'esprit de résistance au sein de la société. » Elle a ajouté que ces crimes ne sont pas des cas isolés, mais sont pratiqués de manière systématique et répétée dans les zones de conflit.

Dr.Hashem Issa, chef adjoint du Comité de coordination des forces nationales et consultant auprès du Service de santé britannique (NHS), a déclaré : « Le secteur de la santé s'effondre en raison du soutien direct des Émirats à la milice. »

Il a souligné les positions laxistes des puissances occidentales, dont la Grande-Bretagne, concernant les crimes commis par les milices Janjaweed sous les auspices des Émirats arabes unis. Il a déclaré que cela offrait une protection aux auteurs du génocide.