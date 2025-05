Soudan: MAE salue les condamnations émises par les pays amis et les organisations internationales de l'agression extérieure contre notre pays

Le ministère des Affaires étrangères a publié lundi une déclaration saluant les condamnations émises par les pays frères et amis et les organisations régionales et internationales de l'agression extérieure à laquelle le pays est soumis par le biais de frappes aériennes contre des installations civiles vitales, des aéroports et des ports qui représentent la bouée de sauvetage des citoyens.

Il est devenu clair que le but de cette agression est de détruire l'État soudanais, de transformer le pays en un lieu inhabitable, d'empêcher le retour des personnes déplacées et des réfugiés et de prolonger la guerre, après que les forces armées et les forces de soutien ont libéré la majeure partie du territoire précédemment occupé par la milice terroriste Janjaweed.

Le Ministère a noté avec satisfaction que certaines données indiquaient que ces attaques avaient une dimension extérieure claire, comme l'indique la déclaration de l'Union européenne. Le ministère salue également la position ferme adoptée par la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs, qui aborde principalement les questions de sécurité dans la région, ainsi que la déclaration des États-Unis.

Le ministère réitère que ces attaques menacent la sécurité régionale et la sécurité de la navigation en mer Rouge. Il ne s'agit donc pas simplement de déclarations de condamnation, mais plutôt d'une action efficace contre le sponsor régional de la milice, qui a été reconnu comme ayant fourni les drones stratégiques et autres armes utilisées dans les attaques, et comme ayant fait venir les mercenaires qui utilisent ces drones et combattent activement aux côtés de la milice. Le dernier rapport d'Amnesty International, étayé par des images de terrain des projectiles tirés par des drones, a confirmé qu'ils provenaient des Émirats arabes unis.