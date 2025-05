Algérie: Saihi préside une réunion de coordination consacrée à l'examen des procédures de règlement des dettes des EPS

Alger — Le ministre de la Santé, M. Abdelhak Saihi a présidé, lundi à Alger, une réunion de coordination et d'évaluation consacrée à l'examen des mesures efficaces et pratiques pour le règlement des dettes des établissements publics de santé (EPS) liées à l'acquisition de médicaments, de sérums et de vaccins, indique un communiqué du ministère.

Saihi a présidé, par vidéoconférence au siège du ministère, une réunion de coordination et d'évaluation consacrée à la présentation d'un exposé détaillé sur la situation financière actuelle de la Pharmacie centrale des hôpitaux (PCH) et de l'Institut Pasteur d'Algérie (IPA), lors de laquelle la question des dettes des EPS a été abordée, et ce, en présence des cadres de l'administration centrale et des directeurs de la santé et de la population des wilayas et des établissements sanitaires qui en relèvent, précise la même source.

Après avoir écouté des exposés présentés par la directrice des finances et des moyens, le directeur général de la PCH et le directeur général de l'IPA, le ministre a souligné que "la situation de ces deux structures majeures en matière d'approvisionnement des établissements de santé en médicaments, dispositifs médicaux, vaccins et sérums, exige des mesures urgentes et efficaces".

A ce titre, il a affirmé que "l'approvisionnement régulier et stable des hôpitaux est une priorité absolue pour le secteur et qu'aucune baisse de la qualité des prestations de santé offertes aux citoyens, ni du niveau de prise en charge médicale des patients, ne sera tolérée".

Dans la même optique, "M. Saihi a donné des instructions claires en vue de la mise à jour de la nomenclature budgétaire des établissements de santé, avec l'introduction de deux nouveaux articles dédiés à la prise en charge des dépenses en médicaments et dispositifs médicaux de la PCH, ainsi que des vaccins et sérums de l'IPA", selon le communiqué".

Le ministre a également enjoint aux gestionnaires des établissements de santé, "d'élaborer un état des lieux en vue du règlement des dettes accumulées, selon un calendrier précis au plus tard le 30 juin, en tenant compte des moyens financiers de chaque établissement, et ce sans nuire au processus d'approvisionnement ni à sa continuité".

Lors de la même réunion, le ministre a appelé à "renforcer la coordination entre les établissements publics de santé, d'une part, et les organismes d'approvisionnement, d'autre part, à savoir la PCH et l'IPA, et ce en améliorant les mécanismes de gestion et de suivi financier, et en consolidant l'efficacité des systèmes de contrôle interne".

A ce titre, le ministre a souligné "l'importance de rationaliser les dépenses et d'orienter les budgets en fonction des priorités sanitaires effectives, tout en activant les mécanismes de suivi et d'évaluation continus, à l'effet de limiter les dysfonctionnements et d'améliorer la transparence dans la gestion des ressources".

Dans le même contexte, le ministre a ordonné d'"accompagner les établissements de santé dans le processus de règlement des dettes, en leur fournissant l'appui technique nécessaire avant la fin de l'année en cours, que ce soit à travers l'affectation d'enveloppes budgétaires spécifiques ou la création de ressources supplémentaires dédiées à cet objectif".

A cette occasion, M. Saihi a appelé à "la conjugaison des efforts de tous les acteurs du secteur et à faire preuve d'un esprit de responsabilité partagé, à même d'assurer la stabilité et la pérennité du système national de santé.

Cette réunion intervient dans le cadre de "l'activation du cinquième axe du Plan d'action Malade, décidé par le ministre, et qui vise à bâtir un système de santé performant, financièrement équilibré et durable dans son approvisionnement, à même de garantir le droit du citoyen aux soins", conclut la même source.