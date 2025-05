Guinée: Promotion de citoyenneté et du civisme - L'ANACIP installe des clubs universitaires

Dans le cadre de la mise en oeuvre de son programme national d'éducation à la citoyenneté, l'ANACIP (agence nationale de promotion de la citoyenneté et la paix) a officiellement installé des clubs de citoyenneté au sein de trois institutions universitaires du pays, les 09 et 10 mai 2025. Il s'agit de l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia/ Conakry, l'Institut supérieur des arts de Guinée et du Centre Universitaire de Kindia qui serviront de phase pilote.

À l'Université Général Lansana Conté de Sonfonia/ Conakry, le 09 mai, la délégation de l'agence nationale pour la promotion de la citoyenneté et la paix (ANACIP) était conduite par Monsieur Abdoulaye M'ma Sylla, Responsable administratif.

En présence du Vice-Recteur chargé des études, Mohamed Lamine Dioubaté, le Chef du Département Géographie a investi les membres du club à travers son bureau exécutif, notamment le président, Ibrahima Sory Barry, étudiant en Licence 1 Géographie.

Dans son discours de bienvenue, le Vice Recteur chargé des études de l'université a remercié l'ANACIP pour le choix porté sur son institution d'enseignement supérieur.

Pour sa part, Abdoulaye M'ma Sylla a rappelé que l'État guinéen est résolument engagé dans un processus électoral qui vise un retour apaisé à l'ordre constitutionnel. Ce qui explique, selon lui, la mise en place des clubs de citoyenneté dans les universités. « C'est en 2022 que l'autorité a eu à créer l'agence nationale de la citoyenneté et de la paix. Mais si la structure est récente, la mission qui lui est confiée existait déjà.

Auparavant, il existait un ministère de l'unité nationale et de la citoyenneté. L'actuel Directeur général de l'ANACIP était le chef de cabinet de ce ministère. Donc ce n'est pas une nouvelle structure. La structure existe depuis une dizaine d'années. Dans les programmations, l'idée est toujours là : passer par les institutions d'enseignement pour promouvoir la citoyenneté et le civisme. Parce que c'est par l'éducation et seul par l'éducation qu'on peut changer les mentalités et les comportements. Sinon, des peines de mort sont prévues, des prisons sont construites (...) mais les gens continuent à voler (...) C'est pourquoi il est important de passer par les institutions pour promouvoir les comportements civiques », a expliqué le représentant du Directeur général de l'ANACIP.

Le président du club de la citoyenneté de l'université a quant à lui remercié l'ANACIP et l'encadrement de l'université avant d'affirmer avec la plus grande détermination l'engagement du club à accomplir la mission à lui confiée. »

Une scénette sur la sensibilisation pour le recensement biométrique en cours dans le pays a agrémenter la partie.

Le 10 mai, avant de mettre le cap sur Kindia, le Directeur général de l'ANACIP s'est rendu dans la matinée à Dubreka pour l'installation du club de l'institut supérieur des arts de Guinée rebaptisé Mory Kante.

Au Centre Universitaire de Kindia,, la cérémonie d'installation du club composé de 22 étudiants de différents départements et trois membres du corps professoral été présidée par le Directeur général de l'ANACIP, Amirou Diawara en présence du Pr Mamadou Samba Barry, vice recteur chargé des études et Recteur par intérim.

Au nom du Recteur, Pr Akoï Massa Zoumanigui « en mission », Pr Mamadou Samba Barry s'est dit honoré de recevoir la délégation de l'ANACIP à l'université de Kindia. « C'est pour moi un grand honneur de recevoir cette délégation au nom du Recteur, Pr Akoï Massa Zoumanigui, à l'université de Kindia. Vous n'êtes pas sans savoir quand on dit citoyen ou citoyenneté, cela inclut déjà le civisme. Donc nous devons respecter ce qui est lié au civisme. Surtout si on vient à Kindia pour installer un club (... )

Le Directeur général de l'ANACIP s'est aussi montré heureux d'être à l'université de Kindia pour l'installation officielle de son club de citoyenneté. « C'est avec un grand plaisir que nous nous retrouvons aujourd'hui dans cette salle pour procéder à l'installation officielle du club de la citoyenneté de l'université de Kindia. Vous vous souviendrez qu'il y a quelques mois, nous étions dans vos locaux pour un renforcement de capacité des membres de ce club, avant de les installer, les breaffer sur les concepts de citoyenneté, de civisme, en un mot, du vivre ensemble.

Aujourd'hui nous avons à la tête de notre pays, le Général d'armée Mamadi Doumbouya qui a donné des orientations claires et une vision éclairée en termes de comportement, en termes de nouveau citoyen dans les années à venir. C'est pourquoi il a eu la bonne idée de créer le Pretané militaire », a indiqué entre autres, Amirou Diawara accompagné de certains collaborateurs.

Mohamed Lamine Fofana, étudiant en Licence 2 Sociologie et président du club de la citoyenneté de l'université a également remercié l'assistance et affirmé leur engagement.

À noter que les clubs universitaires de citoyenneté sont des structures de veille. Leurs membres sont chargés de sensibiliser les autres étudiants, interpellé l'autorité et alerter l'encadrement pour que les valeurs et les principes républicains de citoyenneté et de civisme soient de mise au sein des universités.