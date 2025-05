Guinée: Les acteurs de la pêche célèbrent les acquis du CNRD

C'est dans une ambiance festive que les acteurs du secteur de la pêche ont célébré les acquis du CNRD et du président de la république, Général Mamadi Doumbouya ce lundi 12 mai 2025 au palais de peuple.

Cet événement organisé par le mouvement "A mou raboloma, Wo sa recensé" dirigé par Mme Fatima Camara, ministre de la pêche et de l'économie maritime a connu la présence de plusieurs hautes personnalités du pays. C'est le cas notamment de madame Charlotte Daffé, ministre de la Promotion féminine, de l'enfance et des personnes vulnérables; Mme Rose Paula Princemou, ministre des Postes, télécommunications et l'économie numérique; Bouna Sylla, ministre des Mines et de la géologie; Mourana Soumah, ministre de l'Économie et des finances; Jean Paul Cédy, ministre Éducation nationale; les anciens ministres Makanéra et Guillaume Hawing. À ceux-là s'ajoutent Madame Maimouna Yombouno, Vice présidente du CNT; Général Amara Camara, ministre secrétaire général à la présidence; l'épouse du premier ministre et M. Djiba Diakité de la présidence de la république.

Dans son discours à l'occasion du lancement de ce mouvement de soutien du secteur de la pêche, Madame Fatima Camara a motivé le soutien des acteurs de la pêche au Général Mamadi Doumbouya.

"Cet événement, voulu et organisé par les acteurs du secteur maritime, témoigne de notre patriotisme et de notre engagement collectif en faveur de la refondation de notre cher pays, la Guinée. Je tiens à vous remercier toutes et tous, qui malgré vos emplois du temps chargés, avez tenu à rehausser de votre présence cette mobilisation historique. La forte affluence de ce jour, est la preuve éclatante de votre attachement au progrès de la Nation. Depuis le 5 septembre 2021, notre pays a amorcé une véritable refondation de l'État sous la conduite éclairée du Président de la République, Son excellence le Général d'Armée Mamadi Doumbouya. Brique après brique, cette refondation porte ses fruits. Lentement mais sûrement, des résultats concrets et visibles émergent dans tous les domaines de la vie nationale. Nous, fils et filles de Guinée, sommes fiers de retrouver pleinement notre souveraineté, et heureux de voir nos conditions de vie s'améliorer nettement. Au départ, le choix des priorités semblait difficile tant les chantiers étaient nombreux et urgents. Mais en homme avisé, et guidé par le seul intérêt du peuple de Guinée, le Général d'Armée Mamadi Doumbouya a très tôt fixé un cap clair à notre Transition : le social d'abord, l'économie ensuite, et le politique enfin. Autrement dit, il a choisi de répondre en premier lieu aux besoins sociaux de nos concitoyens, pour soulager les familles et renforcer la justice sociale ; puis de s'attaquer à la relance économique, afin de créer des emplois et de la richesse nationale ; avant d'aborder le volet politique et institutionnel. Le temps lui a donné raison. Cette hiérarchisation des priorités est porteuse d'espoir et de changements positifs pour notre pays", a-t-elle entamé.

Pour elle, les actes posés ces récentes années en témoignent : le pouvoir d'achat des ménages s'améliore grâce à la stabilité des prix des produits de première nécessité, l'électricité et l'eau deviennent plus accessibles, nos hôpitaux et nos écoles font l'objet d'attentions particulières. Bref, la Guinée se relève et avance vers le bien-être partagé.

"Parmi les secteurs qui illustrent concrètement les fruits de cette nouvelle vision, celui de la pêche et de l'économie maritime occupe une place de premier plan. En effet, notre pays dispose d'une longue façade maritime regorgeant de ressources halieutiques abondantes. Pourtant, pendant de longues années, ces richesses marines ont été sous-exploitées. Les produits de la pêche étaient devenus un luxe pour la population, et les revenus générés échappaient en grande partie à l'économie nationale. Il est douloureux de rappeler qu'avec une mer aussi poissonneuse, nos marchés manquaient de poisson local à prix abordable, et qu'il nous arrivait d'importer ce que nous aurions pu pêcher nous-mêmes. Ce paradoxe appartient désormais au passé. Aujourd'hui, la pêche guinéenne renaît de ses cendres et reprend la place qui lui revient dans l'économie et dans la vie de nos citoyens. Grâce aux réformes et aux investissements engagés depuis l'arrivée du CNRD au pouvoir, le secteur maritime contribue de mieux en mieux à l'allègement du panier de la ménagère, à la création d'emplois pour nos jeunes, à la préservation de la biodiversité marine et à l'augmentation des recettes de l'État", a-t-elle indiqué.

Par ailleurs, la ministre a profité de l'occasion pour inviter les populations à se mobiliser pour le recensement administratif à vocation d'état civile (RAVEC) entamé depuis le 15 avril dernier. Des Kits de recensement des différentes communes de Conakry ont été installés dans la salle du 28 septembre du palais du peuple pour permettre aux acteurs de la pêche de se recenser sans problème quelque soit le quartier de provenance.