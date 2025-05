Algérie: Saisie de plus de 500 kg de cannabis à Sidi Bel Abbes - 4 accusés placés en détention provisoire

Alger — Le juge d'instruction près le pôle pénal spécialisé d'Oran a ordonné, lundi, le placement de quatre (4) accusés en détention provisoire, dans l'affaire liée à la saisie de plus de 500kg de cannabis à Sidi Bel Abbes, a indiqué un communiqué du procureur de la République près le même tribunal.

"En application des dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale, le procureur de la République près le pôle pénal spécialisé du tribunal d'Oran tient à informer que dans le cadre de la lutte contre les crimes de drogue, de psychotropes et de blanchiment de leurs revenus criminels, et après parachèvement des procédures légales, la Brigade de recherche et d'investigation (BRI) relevant de la Sûreté de wilaya de Mascara a procédé, en date du 04 mai 2025, à la saisie de 511 kg de cannabis à bord d'un camion dans la commune de Sfisef (Sidi Bel Abbes)", précise le communiqué.

"Dans le cadre de la poursuite de l'enquête préliminaire, il a été procédé à la saisie de cinq (5) véhicules de différentes marques, outre le camion à bord duquel a été transportée la drogue ainsi qu'à l'arrestation de 4 individus répondants aux initiales (B.N), (A.F), (B.T) et (Y.Y), qui ont été présentés, le 12 mai 2025 devant le juge d'instruction pour les chefs d'inculpation de "importation, détention, transport, stockage et possession de drogue aux fins de trafic dans le cadre d'un groupe criminel organisé, contrebande avec à un degré de danger menaçant la santé publique et blanchiment d'argent", ajoute la même source.

"Après avoir auditionné les mis en cause, le juge d'instruction a ordonné leur placement en détention provisoire", conclut la même source.