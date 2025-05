Algérie: L'ASAL contribuera à la réussite du projet du référentiel national d'adressage

Bouira — L'Agence spatiale algérienne (ASAL) "va déployer ses unités opérationnelles" pour mener à bien et réussir le projet du référentiel national d'adressage (RNA), initié par le ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire, a affirmé lundi un représentant de l'agence.

S'exprimant à l'ouverture des ateliers de formation pour la généralisation du RNA à travers quatre wilayas pilotes à savoir Bouira, Sidi Bel Abbès, Constantine et Ouargla, Mohamed Seddiki, responsable au sein de l'ASAL, a exprimé l'engagement de l'agence à veiller à travers le déploiement de ses unités opérationnelles, à réussir ce projet qui, a-t-il dit, est "le fruit d'une coopération et d'une coordination efficace avec les autres partenaires".

"A travers le centre des techniques spatiales (CTS) d'Arzew à Oran, le centre des applications spatiales (CAS), et l'École nationale supérieure des sciences géodésiques, et des techniques spatiales (ENSSGTS), l'ASAL poursuivra les efforts de la promotion du RNA, en améliorant son contenu et la qualité de ses données grâce aux capacités de l'agence en matière de surveillance spatiale via les satellites", a souligné M. Seddiki.

Dans son intervention, l'orateur a loué les efforts consentis par les différentes parties pour réussir cette session de formation qu'abrite depuis dimanche la bibliothèque principale de la ville de Bouira avec la participation de représentants du ministère de l'Intérieur, ainsi que des délégations des wilayas de Sidi Bel Abbés, Constantine, Ouargla, et des chefs de Dairas et présidents des assemblées populaires communales (APC) de la wilaya de Bouira.

Le représentant de l'ASAL a mis en valeur "la coopération, et le travail participatif" qui implique les différents partenaires pour atteindre les objectifs de développement", relevant que le projet du RNA est "le fruit d'efforts intensifs et d'une coordination générale et efficace entre plusieurs acteurs".

"Ce système constitue un noyau important et essentiel dans le processus de développement local et durable, car il permet d'améliorer le système de gestion urbanistique et de la gouvernance locale", a estimé M. Seddiki.

Et d'ajouter : "le RNA est un projet à dimension nationale et stratégique, et il constitue une priorité dans le programme spatial national", notant l'engagement de l'ASAL dans la formation qui permettra d'encadrer et qualifier les compétences locales d'ingénieurs et de techniciens pour développer ce projet.

Dans une déclaration faite dimanche à l'ouverture de cette session de formation, Mme Amel Djouamaâ, directrice de la gouvernance locale au ministère de l'Intérieur, avait annoncé la mobilisation d'un montant de 664 millions de dinars pour généraliser le projet du RNA dans sa première phase qui concerne les quatre wilayas pilotes.

"Ce projet s'inscrit dans le cadre de la mise en œuvre du plan du gouvernement dans son volet lié à la modernisation du service public pour l'adapter aux mutations numériques connues sur le plan national et international", avait indiqué la représentante du ministère de l'Intérieur.