Algérie: Oran - La transition et l'efficacité énergétiques au coeur du SNEE7

Oran — La transition et l'efficacité énergétiques étaient au cœur des débats tenus lors du 7e Symposium national de l'économie de d'énergie et de l'efficacité énergétique (SNEE7), organisé à Oran.

Avec trois panels sur les thèmes : "Etat de la transition énergétique entre programme ENR et PNME", " Transition énergétique et changement climatique " et "efficacité énergétique, un pilier de la transition énergétique ", les intervenants, des experts dans le domaine de l'énergie et des énergies renouvelables, ont mis en avant les efforts de l'Etat en matière d'efficacité et de transition énergétiques, tout en traçant les perspectives.

Le PDG de "Cluster Green Energy Algeria", Boukhalta Yaici, qui a présenté une communication intitulée " Développement des énergies renouvelables : point, étapes et opportunités d'investissement ", a mis l'accent sur l'importance stratégique de la transition énergétique en Algérie.

L'Algérie, selon l'intervenant, dispose d'un potentiel solaire et éolien considérable, encore largement sous-exploité, qui pourrait attirer de nombreux investisseurs nationaux et étrangers.

Boukhalta Yaici a également évoqué les progrès réalisés dans le secteur, tout en reconnaissant que de nombreux défis subsistent, notamment en matière de financement, de formation de la main-d'oeuvre qualifiée et d'accès au réseau électrique.

A ce propos, il a encouragé la création de partenariats entre les startup locales et les entreprises internationales, afin de favoriser le transfert de technologie et le développement de solutions innovantes adaptées au contexte algérien.

Pour sa part, le Directeur opération formation et communication de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE), Moussaoui Tahar, a présenté une communication sur " le Programme national de maitrise de l'énergie (PNME) et focus sur la plateforme PDIP ".

Dans ce contexte, il a rappelé que les inscriptions pour bénéficier des aides financières de l'Etat, dans le cadre du nouveau Programme national de maîtrise de l'énergie (PNME) ont été ouvertes, à la fin de l'année 2024, via la plateforme numérique de l'Agence nationale pour la promotion et la rationalisation de l'utilisation de l'énergie (APRUE).

Ce programme vise, selon la même source, les secteurs les plus énergivores, notamment l'industrie, le transport et le bâtiment, avec un programme spécifique pour chacun de ces secteurs.