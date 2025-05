Algérie: Laghouat - Une trentaine de pays attendus au 11e Festival international du chant spirituel 'Samaâ'

Laghouat — Une trentaine de pays arabes et étrangers seront représentés à la 11ᵉ édition du Festival culturel international du chant spirituel "Samaâ", prévue du 13 au 16 mai dans la wilaya de Laghouat, a-t-on appris lundi des organisateurs.

Initiée en hommage à Cheikh Chouyoukh Sidi Abi-Mediene Chouaïb El-Ghaouth, éminente personnalité du soufisme en Algérie et dans le monde musulman, cette édition est marquée par un riche programme et une forte participation internationale, certains pays venant pour la première fois, dont l'Ouzbékistan invité d'honneur de cette manifestation, a affirmé le commissaire du Festival, Pr. Ahmed Benseghir.

Le programme de cet évènement prévoit, à titre exceptionnel, une compétition internationale dans le chant Samaâ, avec la participation de troupes de sept (7) pays, outre celles issues de différentes wilayas du pays, en plus de la remise du prix international "Sidi Abi-Mediene Chouaïb El-Ghaouth" de chant soufi, a-t-il précisé.

Des communications ayant trait au soufisme, histoire et spiritualité, animées par des chercheurs et universitaires, nationaux et étrangers, des expositions de livres et manuscrits, des tenues traditionnelles, des ateliers de formation et des spectacles pour enfants, figurent aussi au programme du Festival.

L'occasion donnera lieu également à l'organisation d'une cérémonie en l'honneur de personnalités ayant enrichi la scène du chant soufi, en sus de la troupe palestinienne "Banet El-Qods" (Filles d'EL-Qods), symboles de la résistance.

L'inauguration de cette manifestation donnera lieu à une parade des délégations participantes au niveau de la place Chahid Mohamed Chaâbani, dans une ambiance festive au rythme de chants Samaâ, ont indiqué les organisateurs.

Selon la même source, les soirées de ce Festival de chants religieux et spirituels seront animés au niveau de la maison de la culture Abdallah Benkeriou et du Centre de recherches en sciences islamiques et civilisations, à Laghouat, outre d'autres activités de proximité au niveau de la wilaya de Ghardaïa et de la wilaya déléguée d'Aflou.

Les responsables de cette manifestation fondent des espoirs sur ce Festival pour conforter la place de l'Algérie en tant que référent en matière de pensée soufie modérée, ainsi que d'espace de brassage culturel et religieux, à l'ère de recrudescence des défis face aux valeurs spirituelles et humaines dans le monde, a indiqué M. Benseghir.