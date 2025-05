Sénégal: Promotion et développement des Pme/Pmi - Vers une stratégie nationale structurante

Dans le prolongement de la mise en oeuvre de la vision prospective « Sénégal 2050 », les autorités sénégalaises, en concertation étroite avec les acteurs économiques, ont entrepris l'élaboration d'une stratégie nationale de promotion et de développement des Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PME/PMI).

Cette démarche s'inscrit dans une volonté de transformation structurelle de l'économie nationale, fondée sur le renforcement de la souveraineté économique, la valorisation des territoires et l'émancipation des populations.

C'est dans ce cadre qu'un atelier de dialogues thématiques s'est ouvert ce lundi 12 mai 2025, pour une durée de trois jours, rassemblant l'ensemble des parties prenantes de l'écosystème entrepreneurial. Cette rencontre vise à nourrir une réflexion collective autour des défis majeurs auxquels sont confrontées les PME/PMI, en vue de définir des orientations stratégiques cohérentes et opérationnelles.

À cette occasion, le président de la Confédération Nationale des Employeurs du Sénégal (CNES) a souligné le rôle structurant des PME dans la dynamique de croissance économique. Il a plaidé en faveur d'une politique publique ambitieuse, articulée autour d'un dialogue soutenu entre l'État et le secteur privé, condition essentielle à l'édification d'une économie inclusive et résiliente.

Parmi les priorités identifiées figurent notamment : une plus grande implication des entreprises locales dans les marchés publics, l'extension de la législation sur le contenu local à des secteurs stratégiques supplémentaires, ainsi que l'application rigoureuse des dispositifs relatifs à l'import-substitution.

Intervenant au nom de l'Organisation des Nations Unies pour le développement industriel (ONUDI), Malick Sy a insisté sur la nécessité de créer un environnement des affaires plus attractif, équitable et propice à l'investissement. Il a également mis en avant l'importance d'une offre de formation professionnelle mieux alignée sur les besoins des entreprises, d'un accès renforcé au financement, et d'une coordination efficace entre les initiatives en cours. Il a salué les efforts engagés par le ministère de l'Industrie et du Commerce, en particulier dans le cadre du processus d'industrialisation fondé sur les ressources locales.

Pour sa part, le secrétaire d'État chargé du développement des PME, M. Ibrahima Thiam, a mis l'accent sur deux leviers fondamentaux : l'élaboration d'une stratégie commerciale intégrée, embrassant les marchés national, régional (notamment dans le cadre de la ZLECAf) et international ; ainsi que la création d'un dispositif de financement structuré, inspiré de modèles performants tels que celui du Japon, reposant sur une synergie entre l'État, les institutions bancaires et les mécanismes de garantie.

Selon lui, ces deux axes sont déterminants pour lever les principaux freins au développement des PME et stimuler durablement leur compétitivité. Cette stratégie, encore en cours de construction, est perçue comme une étape décisive vers un modèle de développement économique équilibré, durable, et porté par un secteur privé national pleinement mobilisé.