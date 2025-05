Algérie: Slovénie - Des relations privilégiées et une volonté commune de renforcer la coopération bilatérale

Alger — Les relations bilatérales entre l'Algérie et la Slovénie ont connu ces dernières années une évolution notable et une dynamique positive, impulsées par une volonté commune de renforcer leur coopération bilatérale et multilatérale.

En consécration de la forte volonté des dirigeants des deux pays et de leur aspiration commune à renforcer les relations bilatérales et à les hisser à des perspectives plus larges, la visite d'Etat qu'effectue le président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, à partir d'aujourd'hui, lundi, en Slovénie, à l'invitation de son homologue, Mme Natasa Pirc Musar se veut une occasion d'approfondir la concertation politique sur la coopération bilatérale et les questions régionales et internationales d'intérêt commun.

La dynamique de ces relations s'est traduite ces dernières années par l'ouverture de deux ambassades dans les capitales des deux pays, et par l'échange de visites de haut niveau. A cela s'ajoutent aussi le renforcement de la coopération bilatérale et la poursuite de la coordination sur les positions et vues concernant diverses questions internationales et régionales, dans un cadre de soutien mutuel entre les deux pays, notamment au sein du Conseil de sécurité des Nations unies où ils siègent en tant que membres non permanents.

L'Algérie et la Slovénie partagent les mêmes vues concernant les questions internationales et régionales d'intérêt commun. Les deux pays sont également en coordination étroite dans tous les fora internationaux, ce qui se reflète dans leur engagement commun à relever les défis internationaux actuels et à rechercher des solutions pacifiques aux conflits.

Les deux pays affichent aussi une position unifiée en faveur de la question palestinienne juste, outre leur soutien aux efforts du secrétaire général des Nations unies et de son envoyé personnel pour parvenir à un règlement juste, durable et définitif de la question du Sahara occidental, dans le cadre du respect du principe du droit des peuples à l'autodétermination, un principe essentiel et d'une importance historique pour les deux pays.

Dans le cadre de cette vision consensuelle, et à l'occasion de la visite du ministre d'Etat, ministre des Affaires étrangères, de la Communauté nationale à l'étranger et des Affaires africaines, M. Ahmed Attaf, à Ljubljana en novembre 2023, le président de la République a souligné, dans un message adressé à son homologue slovène, sa volonté d'oeuvrer de concert avec elle pour exploiter toutes les opportunités offertes afin de hisser les relations algéro-slovènes aux plus hauts niveaux.

De son côté, la présidente slovène s'est félicitée, dans un message de félicitations adressé au président de la République à l'occasion de sa réélection pour un second mandat en septembre dernier, des relations bilatérales "privilégiées" entre les deux pays, exprimant le voeu de poursuivre le travail avec lui, à la lumière des réalisations de l'Algérie sur les plans bilatéral et multilatéral, notamment au Conseil de sécurité.

Attaf avait effectué plusieurs visites dans ce pays ces dernières années, lors desquelles il a mis en avant "la fierté des deux parties de la dynamique que connaissent les relations bilatérales aussi en termes d'intensification du rythme d'échange de visites au plus haut niveau que de l'accroissement de la coopération bilatérale et de l'élargissement de la base de ses priorités".

Dans le même sillage, le Premier ministre slovène, M. Robert Golob avait effectué, en mai 2024, une visite officielle en Algérie au cours de laquelle il a été reçu par le président de la République, lui faisant part, à cette occasion, de la satisfaction de son pays quant au niveau de la coopération bilatérale, couronnée, à cette période, par la signature de plusieurs accords englobant plusieurs domaines, dont un accord de coopération entre les deux gouvernements portant exemption réciproque de visas de courts séjours pour les titulaires de passeports diplomatiques, ainsi que des mémorandums d'entente concernant les secteurs de l'énergie, de l'environnement, de l'enseignement supérieur, de la recherche scientifique et de l'intelligence artificielle, en convenant également de la création d'une commission mixte entre les deux pays.

Golob a affirmé, lors de cette visite, que la Slovénie et l'Algérie étaient engagées ensemble à oeuvrer pour relever les défis internationaux, notamment à soutenir la cause palestinienne et à trouver des solutions pacifiques aux conflits.

Sur le plan parlementaire, les relations bilatérales ont également connu un essor notable, marqué par l'installation du groupe parlementaire d'amitié "Algérie-Slovénie" en octobre 2022, outre la visite effectuée, à la même période, par le président de l'Assemblée populaire nationale (APN), M. Brahim Boughali, en Slovénie, lors de laquelle il a examiné avec de hauts responsables slovènes les moyens et les voies de consolider les relations entre les deux pays, fondées sur les principes d'amitié étroite et de respect mutuel.

Par ailleurs, en septembre dernier, la présidente de l'Assemblée nationale de la République de Slovénie, Urska Klakocar Zupancic a effectué une visite en Algérie, au cours de laquelle elle a souligné que les deux pays luttaient pour les mêmes valeurs et se soutenaient mutuellement, dans le cadre de leur mandat au Conseil de sécurité de l'ONU.