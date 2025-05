Algérie: Le développement du sud, un axe central du projet d'actualisation du SNAT

Alger — L'avant-projet portant actualisation du Schéma national d'aménagement du territoire (SNAT) à l'horizon 2030, accorde une importance particulière au développement des wilayas du sud dans le but de réduire les déséquilibres régionaux et de rééquilibrer la répartition de la population, a indiqué, lundi, un responsable au ministère de l'Intérieur, des Collectivités locales et de l'Aménagement du territoire.

Intervenant à un workshop organisé sous le thème : "Urbanisation et développement du territoire de In Salah- Tamanrasset", le directeur général de l'aménagement et de l'attractivité du territoire au ministère de l'Intérieur, Madjid Saâda a affirmé que le SNAT place le sud et les hauts plateaux au coeur de sa nouvelle vision stratégique, soulignant que la concentration de la majorité de la population au nord avait engendré des problèmes de transport et de pollution, voire des risques naturels, d'où la nécessité de l'actualisation dudit Schéma pour mieux l'adapter aux défis actuels.

Selon M. Saâda, le projet prévoit l'exploitation du couloir de transfert d'eau In Salah-Tamanrasset comme levier pour favoriser la sédentarisation des populations et étendre les centres de vie dans les profondeurs du désert comme le carrefour de Abalessa, le plateau d'Arak et Imlaoulaouene, le but étant de créer un style urbanistique intégré alliant exigences du développement moderne et cachet authentique de l'environnement saharien.

Le Schéma repose sur un système urbain adapté à la nature de la région sud, fondé sur de nouvelles villes intelligentes favorisant l'interconnexion via une infrastructure développée incluant routes, fibres optiques et énergies propres, ainsi que l'exploitation des ressources locales dans la construction et les modes de vie, tout en intégrant la dimension touristique et oasienne dans une approche de développement global, précise le même responsable.

Le SNAT traduit un changement radical dans la philosophie de développement, à travers des propositions telles que la relocalisation des populations et des activités industrielles du nord vers les hauts plateaux et le sud, avec la mise en place d'un système de motivation pour orienter les activités économiques vers les wilayas du sud.

De son côté, le président de l'Académie algérienne des sciences et des technologies (AAST), Mohamed Hichem Kara, a souligné l'importance de l'axe In Salah-Tamanrasset en tant que modèle de développement spécifique aux zones sahariennes, en adaptant les modes d'aménagement aux particularités climatiques et culturelles de la région, ajoutant que l'expansion urbaine dans le Sud pose d'importants défis, notamment la rudesse du climat, la rareté des ressources en eau et l'éloignement géographique.

Le directeur de l'Institut national d'études de stratégie globale (INESG), Abdelaziz Medjahed, a insisté, dans une allocution lue en son nom par Ben Khalifa Ibrahim, sur la nécessité de créer des agglomérations ou des pôles oasiens le long de l'axe In Salah-Tamanrasset, mettant en avant l'importance de cet axe en tant que pivot central dans le projet de la route transsaharienne et dans les initiatives de connectivité régionale.

Les experts participant à l'atelier, organisé sur deux jours, ont indiqué que l'instauration d'un véritable équilibre régional passait inévitablement par la mise en oeuvre de projets structurants dans le Sud, s'appuyant sur une approche participative et une vision intégrée combinant planification urbaine, soutien à l'économie locale et respect des spécificités environnementales et culturelles du territoire saharien.

L'atelier, organisé par l'AAST en collaboration avec l'INESG, a été marqué par la présence du secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargé des énergies renouvelables, Noureddine Yassaâ, et de la secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'Energie, chargée des Mines, Karima Tafer.

Le gouvernement avait procédé, le mois dernier, à l'examen d'un avant-projet de loi portant actualisation du SNAT, en tant qu'outil important pour encadrer, orienter et coordonner les efforts sectoriels afin de garantir la concrétisation de la vision stratégique du président de la République, M. Abdelmadjid Tebboune, pour le développement global, la durabilité territoriale et la promotion d'une gouvernance efficace du territoire.