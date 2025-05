Algérie: Djelfa - Journées d'information sur les activités de la Direction centrale des carburants de l'ANP

Djelfa — Des Journées d'information sur les activités de la Direction centrale des carburants (DCC), relevant de la 1ʳᵉ région militaire "Chahid Ahmed Boukara", ont été ouvertes, lundi à Djelfa, au profit du grand public.

Abritée au hall du siège de la wilaya, la cérémonie d'ouverture de cette manifestation de trois jours, a été présidée par le commandant de la 12ᵉ division d'infanterie mécanisée de la 1ʳᵉ région militaire (PRM), le général major Mustapha Maâzouz, en présence des autorités locales civiles et militaires et de représentants des médias nationaux.

Dans son allocution à l'occasion, le général major Mustapha Maâzouz a souligné que cette manifestation "vise à faire connaître cette direction auprès des habitants de Djelfa et des régions environnantes, tout en les informant sur les grands progrès qu'elle a réalisés grâce aux équipements et technologies de pointe dont elle dispose, mais surtout aux compétences de ses jeunes cadres, dotés d'un haut niveau scientifique et de grandes capacités de planification et de performance".

Cette manifestation vise à "faire la promotion des activités de la direction centrale des carburants et des missions vitales qu'elle assure en matière de gestion et d'approvisionnement", a indiqué, pour sa part, le directeur régional des carburants de la 1ʳᵉ région militaire, colonel Sellami Mbarek.

Il a ajouté que cette initiative "s'inscrit dans le cadre des efforts de vulgarisation du rôle de la DCC au sein du système de soutien logistique, tout en mettant en lumière sa contribution effective dans la continuité de l'approvisionnement des unités en divers produits pétroliers, tant dans des circonstances ordinaires qu'exceptionnelles".

A travers ces journées d'information, la DCC vise également à "ouvrir des canaux de communication efficaces et directs avec les citoyens de toutes les catégories de la société, grâce à une série d'activités englobant entre autres l'exposition des divers équipements et matériels intervenant dans le soutien logistique", a précisé le même responsable.

Cette manifestation a également pour objectif d'informer les citoyens sur les activités de la DCC et son rôle vital dans l'approvisionnement régulier et sécurisé en carburant au niveau régional et national.

Elle permet, aussi, de découvrir les projets actuels et futurs en matière de développement des infrastructures, de ce dispositif efficace, d'amélioration des services logistiques et de renforcement de la sécurité énergétique, a souligné le colonel Sellami.

Il a ajouté que la direction "affirme l'inscription de cette initiative dans le cadre de sa stratégie de communication visant à rapprocher le public de ce corps d'armée, considérant que les unités d'approvisionnement en carburant sont considérées comme les artères qui alimentent le corps de bataille de l'Armée nationale populaire (ANP)".

La 1ʳᵉ journée de cette manifestation, qui a vu la présentation de démonstrations d'arts martiaux ayant révélé le haut niveau de préparation des éléments de l'ANP, a été marquée par une forte affluence de citoyens, notamment des écoliers venus découvrir les institutions de l'armée et son haut niveau de professionnalisme.