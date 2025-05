Afrique de l'Ouest: Le GIABA se réunit à Dakar pour ses assemblées statutaires

Le Groupe Intergouvernemental d'Action contre le Blanchiment d'Argent en Afrique de l'Ouest (GIABA) a débuté ses réunions statutaires le 11 mai à Dakar au Sénégal, a annoncé le communiqué de l’organisation reçu à notre rédaction.

Ces réunions statutaires qui se tiendront jusqu’au 17 mai offrent aux États membres du GIABA l’occasion de se réunir pour discuter des questions régionales relatives à la Lutte contre le Blanchiment des Capitaux et le Financement du terrorisme et de la Prolifération des armes de destruction massive (LBC/FT/FP). A cet effet, cette rencontre permet de partager leurs expériences concernant les acquis et défis rencontrés dans la mise en œuvre des mesures définies.

Parmi elles, on note la 43ème Réunion Plénière de la Commission Technique de l’institution communautaire qui a déjà commencé depuis le 11 mai en présentiel et en virtuel. « Siégeant deux fois par an, cette rencontre a pour objectif de favoriser des discussions entre techniciens des États membres (EM) autour des menaces et défis liés à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme (LBC/FT) dans la sous-région », a indiqué le document.

La même source souligne qu’elle permet également aux États Membres d’aborder les questions pertinentes nécessitant une approche concertée et harmonisée dans la mise en œuvre effective des mesures de LBC/FT.

Enfin, en tant que plate-forme de partage d’expériences, la Plénière est aussi une opportunité pour établir des partenariats entre experts, représentants des États Membres, partenaires techniques et observateurs dans le cadre de la LBC/FT.

Les discussions porteront sur les rapports de suivi du second cycle des évaluations mutuelles des États membres. Le Groupe de travail sur l’évaluation et la conformité (GEC) examinera entre autres le 2ème Rapport de suivi renforcé de la Côte d’Ivoire et du Togo ; le 4ème Rapport de suivi renforcé du Bénin ; le 6ème Rapport de suivi renforcé du Burkina Faso et le 7ème Rapport de suivi renforcé du Cabo Verde.

Selon le document, elles font partie intégrante des efforts de l’institution communautaire pour favoriser l’intégration régionale.

Quant à la 30ème Réunion du Comité ministériel du GIABA (CMG), elle se tiendra le 17 mai informe le même communiqué. Elle est l’instance suprême de décision politique de l’institution et regroupe les ministres de l’économie et des Finances, de la Justice, de l’intérieur/sécurité de chaque État membre.

Conformément aux Statuts, le CMG se réunit au moins une fois l’an pour approuver les orientations politiques et examiner les questions liées au bon fonctionnement du GIABA.

Dès lors, « les ministres de tutelle de l’institution examineront et adopteront, entre autres, le Rapport d’activités semestriel du Directeur Général pour la période de novembre 2024 à mai 2025 ; le rapport de la 43ème réunion de la Commission Technique/Plénière du GIABA, les mémorandums sur l’adoption du Calendrier du 3ème Cycle des Évaluations Mutuelles, la requête d’adhésion du Burkina Faso, du Mali et du Niger, etc … », conclut le communiqué.