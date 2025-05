Sénégal: Dialogue national - Trois organisations de la société civile se réunissent pour harmoniser leurs positions

Dakar — Trois organisations de la société civile, l'ONG 3D, le COSCE et le GRADEC, ont fait part, lundi, à Dakar, de leur commune volonté de prendre part au dialogue national sur "le système politique" prévu du 28 mai au 4 juin 2025 et d'y apporter des propositions susceptibles de conduire le pays à des réformes politiques et électorales.

"Depuis des années, nous travaillons sur les questions de gouvernance politique et démocratique. Nous avons produit beaucoup de choses pour renforcer notre démocratie et améliorer notre système politique", a souligné Babacar Fall, le secrétaire général du GRADEC, le Groupe de recherche et d'appui-conseil pour la démocratie participative et la bonne gouvernance.

Parce qu'elles travaillent sur ces questions depuis longtemps, ces organisations de la société civile veulent apporter leur contribution et leur expérience au dialogue national, a dit M. Fall.

Il participait à un atelier organisé par l'ONG 3D, le GRADEC et le COSCE - le Collectif des organisations de la société civile pour les élections - en vue d'une participation harmonieuse à la concertation prévue à partir du 28 mai à l'initiative du président de la République, Bassirou Diomaye Faye.

L'atelier de deux jours - il prendra fin mardi - est consacré à la démocratie, aux libertés et aux droits humains, aux questions électorales, aux réformes institutionnelles et aux organes de gestion des élections.

"Je crois que tout le monde a reçu les TDR (les termes de référence du dialogue national), qui ont fait l'objet d'un large partage. Nous allons nous approprier ces TDR. Nous allons discuter, au cours de l'atelier, pour approfondir les questions que soulèvent ces TDR", a expliqué Babacar Fall.

Le secrétaire général du GRADEC souhaite, par ailleurs, que les partis d'opposition ayant exprimé la volonté de boycotter le dialogue national renoncent à cette décision.

"Nous ne sommes pas obligés de nous mettre d'accord sur tout. Même si on n'est pas d'accord, le minimum, c'est d'exprimer ses préoccupations dans la diversité [...]. C'est ça qui fait avancer la démocratie", a argué M. Fall, exhortant les syndicats, les personnalités politiques indépendantes et les mouvements citoyens à faire en sorte que le dialogue national "soit le plus inclusif possible".