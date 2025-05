Tunisie: Kais Saïed ordonne le lancement d'un recensement exhaustif des terres agricoles domaniales

Tunis — Le Président de la République Kais Saïed a ordonné le lancement d'un recensement exhaustif des terres agricoles domaniales, en étroite coordination avec le ministère des Domaines de l'Etat et des affaires Foncières, et ce, lors d'une entrevue, lundi, au Palais de Carthage, avec le ministre de l'Agriculture, des Ressources hydrauliques et de la Pêche, Ezzedine Ben Cheikh, à l'occasion du 61ᵉ anniversaire de la publication de la Loi nº 64-5 relative à la propriété agricole en Tunisie.

D'après la page facebook de la Présidence de la République, Saïed a fait savoir que le gouvernement avait l'intention, à un moment donné, de procéder à un tel recensement non seulement pour les terres agricoles mais aussi pour tous les biens domaniaux, mais il a renoncé à cette idée, ce qui a encouragé certaines parties à s'emparer illégalement de ces terres.

Le chef de l'État a également appelé, à simplifier les procédures administratives afin de permettre aux promoteurs des entreprises communautaires d'exploiter des terres agricoles via des contrats de location, estimant que ce genre de projets permettra au pays de réaliser son autosuffisance alimentaire et même d'exporter les richesses agricoles vers plusieurs pays du monde.Il a souligné, par la même occasion, l'importance de la Loi nº 64-5 relative à la propriété agricole en Tunisie, laquelle interdit la propriété des terres agricoles aux personnes non porteurs de la nationalité tunisienne.