Burkina Faso: Veille citoyenne de Bondoukuy - Le « rond-point de la Révolution Ibrahim Traoré » inauguré

Le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a présidé la cérémonie d'inauguration du « rond-point de la Révolution capitaine Ibrahim Traoré de Bondoukuy », le jeudi 8 mai 2025, à Bondoukuy.

La lutte pour la défense des idéaux de la Révolution populaire progressiste continue avec les acteurs de la veille citoyenne de la commune de Bondoukuy. Le jeudi 8 mai 2025, la coordination des associations de la veille citoyenne de Bondoukuy, en synergie d'actions avec les populations de la commune a inauguré un rond-point, dénommé « Rond-point de la Révolution capitaine Ibrahim Traoré », sous le patronage du haut-commissaire de la province du Mouhoun et le parrainage de l'Union nationale des producteurs de coton du Burkina (UNPCB). Pour Gédéon Tamboé, coordonnateur communal de la veille citoyenne de la commune de Bondoukuy, l'objectif principal de cette activité est de reconnaitre l'engagement et la détermination du « Camarade capitaine Ibrahim Traoré » à impulser un développement durable au Burkina Faso.

« Nous saluons la vision du président du Faso et tous les devanciers qui ont combattu et continue de se battre pour la cause noble des peuples opprimés d'Afrique et du monde entier. Ce rond-point est le symbole de l'unité de la jeunesse et rappelle aux filles et fils de la commune de Bondoukuy que seules l'unité et la solidarité pourraient nous garantir une paix durable », a martelé M. Tamboé. Il a fait savoir que la veille citoyenne de Bondoukuy épouse les idéaux du capitaine Ibrahim Traoré qui répondent aux aspirations du peuple.

« C'est pourquoi, nous le soutenons. Nous devons arracher notre liberté aux mains des puissances impérialistes », a-t-il ajouté. De son côté, le haut-commissaire de la province du Mouhoun, Souleymane Nakanabo, a d'abord salué l'engagement des acteurs de la veille citoyenne, la résilience des populations de la commune de Bondoukuy. Selon lui, Bondoukuy est une commune de grâces qui a vu naître un révolutionnaire incontesté par le monde entier.

Il a célébré l'abnégation des forces combattantes pour le succès dans la reconquête de la commune de Bondoukuy. Pour le représentant du président de l'UNPCB, Zohué Koté, la veille citoyenne fait un travail remarquable. Il a salué le choix porté sur l'UNPCB qui se justifie par le fait que Bondoukuy est un important bassin cotonnier. Il a exprimé

la reconnaissance de l'UNPCB au président du Faso qui ne ménage aucun effort pour accompagner et soutenir les producteurs en général et en particulier les cotonculteurs.

Le chargé de mission de la Présidence du Faso, au compte de la région de la Boucle du Mouhoun, Soumaïla Paré, a salué l'engagement patriotique de la veille citoyenne et la résilience des populations. Il a remercié les acteurs de la veille citoyenne pour les efforts consentis aux côtés des plus hautes autorités du pays et invité la communauté à toujours prioriser l'esprit de dialogue social. « Je vous invite à vous départir de la désinformation visant à saper les efforts de nos autorités », a-t-il conclu.