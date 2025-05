Ile Maurice: Deux suspects clés arrêtés après une série de vols de bateaux

L'enquête sur une série de vols de bateaux dans le Nord de l'île a pris une toute nouvelle dimension avec le démantèlement d'un important réseau de trafic de drogue opérant entre Maurice et La Réunion. La Division Nord de la Criminal Investigation Unit (DCIU) et la Maritime Intelligence Cell ont procédé, les 6 et 7 mai, à l'arrestation de deux suspects clés :

Joël Mourgen, 35 ans, originaire de Baie-du-Cap, et Mervin Milazar, alias Kanu, habitant de Trou-d'Eau-Douce. Ils sont soupçonnés d'avoir participé à une importation massive de cannabis de La Réunion. Lors d'une parade d'identification, Joël Mourgen a été positivement reconnu comme l'un des occupants d'un speed boat repéré à La Réunion en janvier dernier, en compagnie de cinq complices.

Le réseau a été mis au jour le 18 avril, lorsque les enquêteurs de la CID de Grand-Baie ont arrêté Danilo Carpen, un habitant de Grande-Rivière-Sud-Est. Lors de son interrogatoire, il a avoué avoir participé à une expédition clandestine à la fin de 2024, en compagnie d'un certain Dais et de Kanu. Ensemble, ils auraient volé un hors-bord dans le lagon de Grand-Baie, en face de la plage publique de La Cuvette. Le groupe a ensuite quitté Maurice en direction de La Réunion, après avoir embarqué 24 bidons d'essence.

Leur mission : rapporter un colis de cannabis pour Carpen, contre une rémunération de Rs 500 000. Ils auraient atteint La Réunion le jour même. Cependant, en raison du mauvais temps, leur embarcation a subi des avaries. Pour éviter d'être appréhendés par les autorités françaises, Carpen affirme avoir volontairement incendié le hors-bord, qui a été plus tard retrouvé carbonisé sur le littoral de Bois-Rouge. Le groupe aurait ensuite été hébergé durant une quinzaine de jours, en janvier dernier, par un contact local.

Le retour à Maurice s'est effectué à bord d'un bateau de pêche. Les trafiquants ont chargé dix sacs contenant chacun environ 50 kg de cannabis et ont débarqué à la plage publique de Tamarin. Une fois à terre, les colis ont été transférés dans un 4x4 Mazda, conduit par un individu identifié comme Meeoh, qui s'est chargé de livrer la marchandise.

Plusieurs arrestations ont déjà été effectuées - en plus de Mourgen et Milazar, les enquêteurs ont arrêté cinq autres individus la semaine dernière, tous soupçonnés d'être impliqués dans cette opération transfrontalière : Ricky Marie, 24 ans, Désiré Angine, 38 ans, Jean-Baptiste Deïse, 37 ans, Joseph Louis, 33 ans, et Danilo Carpen. Les autorités estiment que le cannabis importé aurait une valeur marchande dépassant Rs 60 millions sur le marché local.

L'enquête a permis de relier cette affaire de trafic de drogue à une série de plus de 40 vols de bateaux recensés depuis 2024, principalement sur le littoral nord, notamment à GrandBaie et Grand-Gaube. Les recoupements d'informations par la National Coast Guard ont démontré que plusieurs embarcations volées servaient à des trafics maritimes illicites, particulièrement sur l'axe Maurice-La Réunion. Les enquêteurs poursuivent leurs efforts pour remonter jusqu'aux têtes pensantes de ce réseau, qui semble solidement structuré et bien implanté dans plusieurs régions de l'île. D'autres arrestations sont attendue