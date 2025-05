Ile Maurice: Ces parents otages de leurs enfants toxicomanes

Les drogues, substances illicites, sont la cause de réels soucis à Maurice. Marie-Christine Foolchand, 51 ans, est décédée d'une violente agression perpétrée par son fils Hansley et cela reflète le cri de détresse de plusieurs parents dont les enfants sont des usagers de drogues. Drogues douces et dures (héroïne, cocaïne, ecstasy, méthamphétamine), médicaments détournés de leur usage (benzodiazépines, opioïdes) et surtout, drogues de synthèse et nouvelles substances psychoactives font des ravages.

Différents facteurs peuvent entraîner la consommation de drogues : sociaux comme la pauvreté, l'exclusion et la pression de groupe, psychologiques, à l'instar du mal-être, de la dépression et des troubles mentaux, et ceux qui sont d'origines familiales ou éducatives. Cela se traduit par de graves problèmes physiques et mentaux : addiction, maladies, overdoses, perte de repères et déstructuration familiale. À Maurice, où le trafic se fait dans chaque recoin, les usagers de la drogue ne sont pas les seuls à souffrir. Leurs familles aussi traversent un véritable calvaire.

Témoignages poignants de parents

Trois mamans se sont confié à nous. Pour la première : «Mon fils est un zombie. Je ne me sens pas en sécurité dans la maison et j'ai peur pour ma fille. Je ne dors pas le soir parce que j'ai trop peur. Mon fils urine dans la cuisine ; il met ses parties intimes à l'air. Ceux qui vendent de la drogue voyagent dans de belles voitures, ils vivent à l'aise et sont heureux, mais ils détruisent la vie de famille de plusieurs.»

Une autre maman déclare : «Mon fils ne rentre pas tous les jours. Je ne sais pas où il dort ni ce qu'il mange. Quand il rentre, il parle seul, il dit des jurons et se bagarre seul. C'est une souffrance pour toutes les mamans, mais j'ai foi en Dieu que cela va s'arrêter.»

Enfin, une troisième révèle : «Mo zanfan so latet inn fini bouze. Il est comme un enfant de quatre ans alors qu'il a la trentaine. C'est difficile pour une mère d'abandonner son enfant, mais nous vivons dans la peur. La société parle des drogues. Il y a un centre pour eux. Mais qu'en est-il des parents ? Je demande un centre pour ces parents qui sont en danger dans leur propre maison.» l

Vers une réponse humaine et collective à un drame national

Le drame de la drogue à Maurice ne se limite pas à la consommation individuelle. C'est un phénomène tentaculaire qui étouffe les familles, gangrène les quartiers et défie les politiques publiques. Derrière chaque consommateur se cache une famille en détresse, des mères épuisées, des enfants traumatisés, des pères impuissants. Les témoignages ci-dessus ne sont pas des cas isolés, mais le miroir d'une réalité sociale qui appelle à une action urgente, transversale et compatissante.

Il ne suffit pas de multiplier les arrestations ou d'ouvrir quelques centres de réhabilitation. Il faut repenser l'approche en intégrant prévention, accompagnement psychologique et insertion sociale, mais aussi soutien aux familles. Un parent qui vit dans la peur dans sa propre maison est aussi une victime. Créer des centres de soutien psychologique pour les familles, des lignes d'écoute et des programmes de médiation familiaux est une nécessité.

Il est aussi crucial de sensibiliser la jeunesse : dans les écoles, à travers les médias, dans les lieux de loisirs. Il est ainsi important de parler de la drogue non pas comme un tabou, mais comme un sujet de société, en donnant la parole aux familles et anciens toxicomanes. Cela permettrait non seulement de prévenir de nouvelles dépendances, mais aussi de désamorcer les préjugés qui empêchent une véritable solidarité.

Enfin, chacun, à son échelle - citoyen, éducateur, décideur, voisin - peut être un acteur du changement. Le combat contre la drogue est un combat pour la dignité, la sécurité, la vie. Et il ne pourra être gagné que si toute la société mauricienne se lève, unie, pour écouter, comprendre et agir.