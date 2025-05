Afrique: Emmanuel Eboué, une nouvelle voie dans le football à la CAN U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025

L'ancien international ivoirien Emmanuel Eboué officie actuellement en tant qu'Assistant General Coordinator (AGC) lors de la Coupe d'Afrique des Nations U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025.

La première demi-finale du tournoi opposera l'Afrique du Sud au Nigeria, ce jeudi à 15h00 GMT

L'Égypte, pays hôte, affrontera le Maroc en soirée à partir de 18h00 GMT

Une figure bien connue du football africain évolue discrètement dans les coulisses de la CAN U20 CAF TotalEnergies, Égypte 2025. Emmanuel Eboué, ancien défenseur international de la Côte d'Ivoire, fait en effet partie de l'équipe chargée de l'organisation de l'événement.

Ex-joueur d'Arsenal et de Galatasaray, le natif d'Abidjan met son expérience de neuf années au plus haut niveau -- ponctuées notamment par une participation à la Coupe du Monde de la FIFA 2010™ -- au service du bon déroulement de la compétition.

« Je suis vraiment heureux d'exercer cette fonction, même si je sais qu'elle n'est pas simple », confie-t-il à CAFOnline. « C'est une grande fierté de prendre part à ce tournoi, car cela permet aux jeunes joueurs de croiser une légende comme moi. »

Déjà impliqué lors de la précédente édition de la CAN U17 CAF TotalEnergies au Maroc, Eboué découvre désormais l'envers du décor, lui qui a longtemps brillé sur les pelouses du monde entier.

« Le football, c'est toute ma vie. Les gens me connaissent à travers ce sport. Alors, lorsque j'ai reçu ce premier mail de la CAF m'invitant à devenir AGC pour la CAN U17 au Maroc, j'étais aux anges.

Aujourd'hui, me voilà en Égypte pour la CAN U20. J'apprends beaucoup. Ce n'est pas un travail de tout repos, mais être au bord du terrain à chaque rencontre me procure une immense joie. »

Eboué reconnaît que cette nouvelle fonction a été une véritable révélation, même pour un ancien joueur aguerri aux compétitions continentales et mondiales.

« J'ignorais qu'avant l'entrée des joueurs sur la pelouse, autant de choses devaient être préparées en amont. Je découvre toutes les facettes de l'organisation d'un tournoi de cette envergure.

Il faut organiser des réunions, imprimer de nombreux documents pour les équipes concernées. Il faut également se tenir prêt à assister les joueurs dès leur arrivée.

C'est ça, le travail d'un AGC ou d'un GC (General Coordinator). Il faut aussi accompagner les intendants, leur expliquer comment se positionner avec les drapeaux sur le terrain. »

Retraité des terrains depuis 2016, Emmanuel Eboué est aujourd'hui une figure de référence pour les jeunes participants, dont beaucoup n'étaient encore que des enfants au sommet de sa carrière.

« Certains jeunes ne savent pas qui je suis. Mais quand leur entraîneur leur dit : "C'est Emmanuel Eboué", ils vont chercher sur Google, découvrent mon parcours, et viennent ensuite faire des photos avec moi. C'est un moment magique. »

L'ancien Éléphant remercie la CAF de lui avoir offert l'opportunité de continuer à servir le football après sa carrière de joueur, un privilège que peu d'anciens professionnels ont la chance de connaître.

« Une fois ma carrière terminée, il a fallu réfléchir à l'après. La CAF m'a donné cette opportunité et je lui en suis profondément reconnaissant », ajoute-t-il.

« L'un des grands défis pour les joueurs africains, c'est justement d'anticiper l'avenir après le football. Quand on est joueur, il faut déjà penser à ce qu'on fera plus tard, à comment on vivra une fois les crampons raccrochés. »