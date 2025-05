Afrique de l'Ouest: La BCEAO note un déficit de 299.320 millions de la balance des paiements en 2023

La balance des paiements du Niger est ressortie déficitaire de 299.320 millions en 2023 contre un déficit de 1.675 millions en 2022. L'information est de la Banque centrale des Etats de l'Afrique de l'Ouest (Bceao).

Il ressort du rapport "Balance des paiements et position extérieur globale" du Niger que le déficit structurel de la balance courante a connu un fléchissement de 9,3%, passant de 1.559.456 millions en 2022 à 1.414.978 millions en 2023, imputable essentiellement à l4'mélioration de la balance des biens et services.

Le déficit commercial s'est amélioré de 201.312 millions ou 17,2% en 2023, passant de 1.169.830,0 millions en 2022 à 968.518 millions en 2023, résultant d'une baisse des importations cumulative à une baisse des exportations.

Les exportations sont passées de 652.600 millions en 2022 à 601.616 millions en 2023, soit une chute de 7,8%, sous l'impulsion notamment des baisses enregistrées sur les ventes des produits pétroliers (-26,8%) et agropastoraux (oignon -21% et niébé -8,5%), en dépit de l'importante hausse enregistrée sur les expéditions des produits uranifères (+25,2%) et aurifères (23,8%).

Concernant les importations, il est enregistré des baisses significatives sur celles des produits intermédiaires, des produits alimentaires et des biens énergétiques, en raison notamment du contexte de fermeture des frontières.

S'agissant des biens d'équipement, entrant notamment dans le cadre des travaux de construction d'infrastructures publiques et privées, il est enregistré une hausse de 16%, en lien notamment avec la finalisation des travaux de construction du pipeline.

En somme, les achats extérieurs de biens ont connu un fléchissement de 13,8% par rapport à l'année 2022. Le déficit de la balance des services s'est aggravé de 11.766 millions pour ressortir à-599.432 millions en 2023 contre -587.666 millions en 2022, induit notamment par une dégradation des autres services.

Le déficit du solde du revenu primaire s'est amélioré de 14% pour s'établir à-119.370 millions, après -139.953 millions en 2022, en liaison principalement avec la baisse des paiements des dividendes, en raison des sanctions financières et de l'excédent dégagé sur la rémunération des salariés. Le solde du revenu secondaire s'est établi à 272.342 millions en 2023 contre 337.993 millions un an plus tôt, en rapport avec la chute des aides budgétaires.

Le solde du compte du capital s'est établi à 176.670 millions en 2023 contre 435.078 millions en 2022. Ce mouvement baissier est imputable essentiellement au reflux des transferts en capital reçus par l'Etat, en lien avec le contexte de crise et les mesures prises par les partenaires au lendemain des évènements du 26 juillet 2023.

Le solde du compte financier, qui retrace les acquisitions nettes d'actifs et les accroissements nets de passifs financiers, est passé de -1.116.166 millions en 2022 à-945.816 millions en 2023, imputable aux autres investissements.