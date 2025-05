Sénégal: Opérations pré-hivernage - Les travaux devraient être finalisés au plus tard le 15 juillet

Dakar — Les travaux des opérations pré-hivernage devraient être finalisés au plus tard le 15 juillet prochain, a indiqué, lundi, le ministre de l'Hydraulique et de l'Assainissement, Cheikh Tidiane Dièye.

Les ministères de l'Hydraulique et de l'Assainissement, des Collectivités territoriales et des Transports terrestres "veilleront au démarrage sans délai et à la finalisation par toutes les structures opérationnelles des opérations pré-hivernage au plus tard le 15 juillet 2025", a-t-il dit.

Cheikh Tidiane Dièye dévoilait ainsi les mesures retenues au terme du Conseil interministériel consacré à la prévention et à la gestion des inondations en perspective du prochain hivernage.

Cette rencontre a été présidée au nom du Premier ministre par le ministre, secrétaire général du gouvernement, Boubacar Camara. Elle a enregistré la participation de tous les acteurs et parties prenantes à la gestion des inondations.

"Dans cette phase préparatoire, a indique Cheikh Tidiane Dièye, l'État assurera l'entretien et la réhabilitation des ouvrages de franchissement des zones et sites vulnérables."

En ce qui concerne la gestion des crues, dit-il, le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement, en collaboration avec l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal (OMVS) et l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie (OMVG), "prendra les dispositions requises pour assurer un suivi permanent et rapproché du comportement des bassins et une meilleure planification des lâchers d'eau au niveau des barrages de Diama et de Manantali".

Pour une meilleure planification des opérations de pompage, Cheikh Tidiane Dièye a indiqué que l'Etat entreprendra "les diligences nécessaires pour des motopompes de grandes capacités sur les points endémiques et sites stratégiques déjà identifiés et veillera à leur redéploiement en fonction des besoins".

"Des dispositions utiles seront également prises pour l'acquisition d'équipements de pompage à distribuer aux structures opérationnelles et aux acteurs communautaires qui devront être formés en la matière par la Brigade Nationale des Sapeurs-Pompiers", a-t-il encore dit.

Il a assuré que dès à présent et durant tout l'hivernage, l'État prendra toutes les mesures appropriées pour assurer le bon déroulement de toutes les activités socio-économiques et le fonctionnement régulier de toutes les infrastructures et installations stratégiques.

Relativement aux travaux d'assainissement d'eaux pluviales en cours et susceptibles d'impacter la gestion de l'hivernage 2025, les ministères compétents (Hydraulique, Urbanisme, des Forces armées, Infrastructures et de la Solidarité nationale) engageront des plans d'accélération et prévoiront, à défaut de les terminer, des mesures transitoires palliatives sur les sites concernés.

A ce titre, il a relevé que le ministère de l'Hydraulique et de l'Assainissement soumettra, sous huitaine, la liste des projets concernés et une matrice de suivi des actions.

Concernant la sécurité civile, l'organisation des secours, l'assistance aux sinistres, M. Dièye a indiqué que, pour parer à toute éventualité, le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique "mettra à jour le recensement et la catégorisation des moyens publics et privés mobilisables sur l'ensemble du territoire national en cas de fortes inondations". "Il veillera également à la prise en compte des points vulnérables dans la dotation en paratonnerres et autres équipements de protection civile", a-t-il ajouté.

S'agissant de la territorialisation de la riposte aux crues des fleuves, il a souligné que le ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique, en rapport avec d'autres ministères concernés, est "invité à finaliser, au plus tard, à la fin du mois de juillet 2025, l'élaboration des plans de contingences territoriaux, avec notamment des dispositifs de pilotage locaux et des moyens d'intervention, de secours et d'assistance pré-positionnés dans les circonscriptions administratives".

Des actions anticipatives et des exercices de simulation en perspective d'éventuelles ripostes sont prévues, a-t-il signalé.

Boubacar Camara a invité les ministères et acteurs engagés dans la prévention et la gestion des inondations à beaucoup communiquer sur leurs réalisations.

"Il faut dire au public ce que vous faites à travers la communication, expliquer les mesures et les phénomènes naturels, mettre en place et dérouler tout un plan de communication", a-t-il recommandé avec insistance.

Les gouverneurs des régions ont pris part à cette réunion technique de haut niveau sur la gestion et la prévention des inondations.