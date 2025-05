Sénégal: Kaolack accueille la caravane de la DyTAES de la campagne 'Je mange africain/Je consomme local'

Kaolack — La ville de Kaolack (centre) a accueilli, lundi, la caravane de la Dynamique pour une transition agroécologique au Sénégal (DyTAES) dans le cadre de la campagne "Je mange africain/Je consomme local", avec le slogan "Ensemble, célébrons notre richesse culinaire !".

La campagne lancée en décembre 2024 se déroule du 5 au 25 mai 2025 est axée sur le thème "L'agroécologie pour un Sénégal souverain , juste et prospère".

A Kaolack, la classe inclusive de l'école Ndangane 3 de la capitale du Saloum a abrité l'activité.

Dans cet établissement scolaire, une classe abritant des élèves non-voyants bénéficie d'une cantine scolaire grâce à l'Institut panafricain pour la citoyenneté, les consommateurs et le développement (CICODEV Africa) et son partenaire Humundi dans le cadre d'un projet dénommé "Feed Good" (bien se nourrir, en anglais).

L'étape de Kaolack a été rythmée par des séances de dégustation de plats locaux faits à base de produits agroécologiques, des produits qui servent aussi à approvisionner la cantine scolaire de Ndangane 3.

"S'il y a une école qui se donne comme mission d'accueillir des enfants handicapés, il faut que nous autres puissions aussi la venir en aide, en faisant en sorte que ces enfants puissent avoir un autre droit fondamental qui fera de l'éducation le droit à l'alimentation. C'est pourquoi nous y avons mis en place une cantine scolaire où on ne se nourrit que de produits agroécologiques et de produits locaux", a expliqué Amadou Kanouté, directeur exécutif de CICODEV Africa.

"Il faut qu'on inverse nos habitudes de consommation, parce que le Sénégal ne peut pas continuer à importer plus de mille milliards de francs CFA, par année, pour des denrées alimentaires", a-t-il assuré.

"Il faut inverser ce modèle de consommation. Et la Covid-19 nous l'a montré et d'autres phénomènes viendront, dans le futur, pour nous dire +Allez-y, travaillez pour votre souveraineté alimentaire, produisez chez vous, consommez chez vous et faites en sorte que ce soit une production durable". Et c'est l'agroécologie qui peut nous donner ça", a indiqué M. Kanouté.

La campagne qui est déroulée au Sénégal, en Ethiopie, au Zimbabwe, en Ouganda et en Tunisie, met en avant l'importance de consommer des aliments issus des terroirs, tels que le mil, le fonio, et d'autres produits locaux, pour soutenir les économies locales, tout en luttant contre la malnutrition, précisent ses initiateurs dans une note dont l'APS a obtenu copie.

"La caravane de la DyTAES permet de comprendre qu'on peut produire agroécologie, une agriculture qui se débarrasse des engrais chimiques, des pesticides mais aussi de savoir qu'on peut produire à suffisance pour pouvoir nourrir nos habitants, aussi bien ceux qui sont sains que ceux qui souffrent d'un handicap", a fait valoir Amadou Kanouté.

Il a signal" que la caravane vise aussi à sensibiliser les agriculteurs afin que les organisations paysannes puissent être dotées de moyens pour pouvoir produire assez et créer un "avenir plus lumineux" pour les jeunes, en mettant à leur disposition des terres et en leur montrant des manières naturelles de produire.

"En soutenant cette campagne, le Sénégal se positionne comme un acteur clé de la transformation des systèmes alimentaires en Afrique, contribuant ainsi à la réduction de la dépendance aux produits importés et à l'amélioration de la sécurité alimentaire à long terme", ont indiqué les organisateurs de la campagne.