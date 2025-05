Afrique: IHS Towers, cotée à New York, enregistre un volume d'échanges record

TLDR

IHS Towers, le plus grand opérateur indépendant de tours de télécommunications en Afrique, a vu plus de 3 millions d'actions échangées à la Bourse de New York le 7 mai, ce qui représente le volume le plus élevé en une seule journée depuis près de deux ans. Cette hausse s'est accompagnée d'une augmentation de 9,7 % du cours de l'action, qui est passé à 5,70 dollars, ce qui témoigne de la confiance renouvelée des investisseurs dans les fournisseurs d'infrastructures, dans un contexte d'amélioration des conditions pour les principaux opérateurs de télécommunications d'Afrique.

La fortune de la société est étroitement liée au Nigeria, qui a contribué à hauteur de 58,3 % au chiffre d'affaires total d'IHS en 2024. Ses deux principaux clients, MTN Nigeria et Airtel Nigeria, représentaient ensemble 57 % de ce chiffre d'affaires. Alors que les deux opérateurs de télécommunications renouent avec la rentabilité en 2025 après des années de chocs monétaires et d'inflation des coûts, les investisseurs parient sur IHS en tant que bénéficiaire clé de la reprise du secteur.

L'action d'IHS a grimpé de plus de 51 % depuis le début de l'année, surpassant le S&P 500 et le secteur technologique au sens large. La société a enregistré un chiffre d'affaires de 437,8 millions de dollars au quatrième trimestre 2024 et un bénéfice par action de 0,73 $, dépassant les prévisions des analystes. Elle a verrouillé 72% de son chiffre d'affaires 2024 dans le cadre de contrats à long terme, améliorant la prévisibilité des flux de trésorerie et réduisant le risque de baisse.

Points clés à retenir

L'intérêt des investisseurs pour IHS est le reflet d'une évolution plus générale vers la valorisation des acteurs de l'infrastructure numérique qui favorisent la connectivité dans les marchés émergents. Alors que la consommation de données augmente et que le nombre d'abonnés mobiles s'accroît, les opérateurs de télécommunications adoptent des modèles de partage des infrastructures afin de réduire les dépenses d'investissement et d'étendre la couverture du réseau de manière plus efficace.

Ce modèle prend de l'ampleur. En mars 2025, MTN Nigeria et Airtel Africa ont signé un accord de partage de tours qui profite directement à IHS en favorisant l'utilisation accrue des tours existantes. IHS prévoit de construire 500 nouvelles tours en 2025, en ciblant les zones rurales et à forte croissance au Nigéria pour soutenir les déploiements 4G et 5G. La décision du PDG Sam Darwish d'augmenter sa participation dans IHS de 7,75 millions de dollars, portant ses avoirs à 64 millions de dollars, a encore renforcé la confiance des investisseurs, signalant un fort alignement interne avec la stratégie à long terme de l'entreprise.