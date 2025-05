Afrique de l'Ouest: La Bourse de la BRVM clôture en hausse, Sitab et Bernabe en tête des gagnants

TLDR

La bourse régionale de l'Afrique de l'Ouest a clôturé en hausse lundi, avec 25 titres en hausse et 10 en baisse.

L'indice composite a progressé de 0,20 % à 295,60 points, tandis que le BRVM-30 a augmenté de 0,29 % à 148,56 points.

Le volume des transactions a atteint 914 millions de FCFA, la SONATEL et BOA CI représentant 198,3 millions de FCFA, soit 37,56% du volume total.

SITAB CI a progressé de 7,47% à 11 800 FCFA, augmentant sa capitalisation boursière de 10 milliards de FCFA. BERNABE CI a progressé de 7,50% à 1 075 FCFA et UNIWAX CI a gagné 7,32% à 660 FCFA. A la baisse, ORAGROUP TOGO a chuté de 3,70% à 1 560 FCFA suite à la publication de ses résultats 2024 et T1 2025. TOTAL CI a baissé de 2,93% à 2 320 FCFA, tandis que BIIC BN a baissé de 2,59% à 5 450 FCFA.

Points clés à retenir

Les gains récents de la BRVM font suite à une augmentation constante de la confiance des investisseurs régionaux alors que les conditions économiques dans la zone UEMOA se stabilisent. La bourse a surpassé plusieurs autres bourses frontalières au début de l'année 2025, avec une activité accrue dans les secteurs de la banque, des télécommunications et des biens de consommation. L'évolution du marché de SITAB CI reflète l'intérêt accru des investisseurs pour les actions à dividendes dans un contexte de taux d'intérêt élevés.

La baisse d'ORAGROUP TOGO indique que les investisseurs sont de plus en plus sensibles à la performance des bénéfices, car les banques régionales sont confrontées à des marges plus étroites et à des changements réglementaires. Les transactions sur les valeurs de référence telles que SONATEL et BOA CI restent soutenues en raison de leur liquidité et de la constance de leurs dividendes. La BRVM bénéficiant de la stabilité du franc CFA et de l'accès aux capitaux transfrontaliers, les analystes s'attendent à un afflux continu d'investisseurs institutionnels et particuliers à la recherche de rendements stables et d'une exposition à la croissance en Afrique de l'Ouest.