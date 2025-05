Egypte: L'entreprise EdTech Career 180 au pays reçoit un financement à six chiffres pour son expansion régionale

TLDR

La startup Career 180, basée au Caire et spécialisée dans les technologies de l'éducation, a obtenu un investissement à six chiffres de Den VC pour développer sa plateforme de développement de carrière.

Career 180 propose des services d'orientation professionnelle, des ateliers et des programmes de formation pratique visant à aligner les compétences des jeunes sur les exigences du marché du travail.

Le financement servira à développer son système de gestion de l'apprentissage (LMS), à localiser le contenu des cours en arabe et à renforcer sa présence sur de nouveaux marchés.

La start-up Career 180, spécialisée dans les technologies de l'éducation et basée au Caire, a obtenu un investissement à six chiffres de Den VC pour étendre sa plateforme de développement de carrière à l'Arabie saoudite, à Oman et à Malte. Le financement sera utilisé pour mettre à l'échelle son système de gestion de l'apprentissage (LMS), localiser le contenu des cours en arabe et renforcer sa présence sur de nouveaux marchés.

Fondée en 2016, Career 180 propose des conseils de carrière, des ateliers et des programmes de formation pratique visant à aligner les compétences des jeunes sur les exigences du marché du travail. La startup a déjà aidé des milliers d'utilisateurs à entrer sur le marché du travail et vise désormais à former plus d'un million d'individus et à embaucher 50 000 nouveaux bénéficiaires, en se concentrant sur les jeunes chômeurs.

Le cofondateur Shrouk Alaa a décrit la mission de l'entreprise comme étant "plus qu'une simple affaire", soulignant son objectif d'aider les jeunes à s'orienter et à trouver des opportunités d'emploi. La startup s'est également associée à VMS, un studio d'investissement axé sur la région MENA, pour accélérer son entrée sur le marché saoudien.

Points clés à retenir

L'expansion de Career 180 intervient à un moment où la demande de solutions éducatives liées à l'emploi augmente dans la région MENA. Le chômage des jeunes reste un problème persistant, en particulier dans des pays comme l'Égypte et l'Arabie saoudite, où les gouvernements investissent massivement dans des initiatives d'amélioration des compétences.

En localisant son contenu et en développant sa plateforme LMS, Career 180 vise à fournir des expériences d'apprentissage accessibles et culturellement pertinentes. En mettant l'accent sur les compétences pratiques et l'adéquation des emplois, elle se différencie des plateformes d'apprentissage en ligne traditionnelles et s'aligne sur les objectifs nationaux de développement de la main-d'oeuvre.

Grâce à des capitaux frais et à des partenariats stratégiques, Career 180 se positionne comme un leader régional dans le domaine des technologies de l'information et de la communication axées sur la carrière, faisant le lien entre l'éducation et l'emploi pour la prochaine génération de professionnels.