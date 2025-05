Ethiopie: Safaricom mise sur l'épargne et le crédit pour stimuler M-PESA

TLDR

Safaricom prévoit d'introduire des produits d'épargne et de crédit en Éthiopie afin d'accélérer les performances de M-PESA, son service d'argent mobile, qui a du mal à s'imposer depuis son lancement en août 2023. Cette initiative intervient alors que la plateforme est confrontée à la forte concurrence de Telebirr d'Ethio Telecom, qui comptait plus de 51,5 millions d'abonnés en février 2025.

Lors de sa dernière conférence téléphonique sur les résultats, Safaricom a indiqué que seuls 410 millions de KES (3,2 millions de dollars) de ses revenus de services éthiopiens provenaient de la messagerie, de la vente en gros, de la ligne fixe et de M-PESA combinés, ce qui ne représente qu'une fraction des 8,89 milliards de KES (68,9 millions de dollars) de revenus de services totaux. À titre de comparaison, M-PESA représente 44,2 % des recettes des services au Kenya, avec plus de 35 millions d'utilisateurs.

"L'introduction de l'épargne et du crédit permettra à M-PESA de passer d'un outil de paiement à une plateforme financière plus large", a déclaré le PDG Peter Ndegwa, sans fournir de calendrier de déploiement. Safaricom et ses partenaires ont investi 1 milliard de dollars en Éthiopie, dont 150 millions pour la licence M-PESA. Avec l'ouverture du secteur financier éthiopien, marquée par le lancement de la Bourse éthiopienne des valeurs mobilières et l'octroi de licences à deux banques d'investissement, Safaricom fait le pari que les réformes soutiendront la croissance à long terme.

Key Takeaways

La lenteur de l'adoption de M-PESA en Éthiopie souligne les difficultés à pénétrer un nouveau marché dominé par un opérateur historique, Telebirr. La fonctionnalité limitée du service à ce jour, principalement le paiement des services publics, contraste fortement avec son succès au Kenya, où M-PESA est un écosystème financier multiservice. L'environnement réglementaire de l'Éthiopie commence à évoluer.

La libéralisation du secteur financier, y compris les investissements étrangers dans le secteur bancaire et l'ouverture des marchés de capitaux, crée de nouvelles voies pour l'expansion des services financiers numériques. La prochaine phase de Safaricom - l'introduction du prêt et de l'épargne - reflète l'approche qui a permis à M-PESA de dominer au Kenya.

Pour que cela fonctionne en Éthiopie, Safaricom aura besoin de plus que des offres de produits : elle devra instaurer la confiance, approfondir les réseaux d'agents et naviguer sur un terrain réglementaire et concurrentiel unique. S'il réussit, M-PESA pourrait devenir un acteur clé du paysage financier numérique éthiopien en pleine évolution, mais le chemin de la rentabilité nécessitera probablement de la patience et de l'adaptation.