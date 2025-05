Afrique: L'ex-président nigérian Olusegun Obasanjo, un facilitateur très présent en RDC

Parmi les anciens chefs d'État nommés par des organisations sous-régionales pour faciliter la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo, le Nigérian Olusegun Obasanjo est particulièrement en vue. Et son implication ne se limite pas qu'à l'est de la RDC. Explications.

Ils sont cinq anciens chefs d'État mandatés par la Communauté de développement d'Afrique australe (SADC, Southern African Development Community) et la Communauté d'Afrique de l'Est (East African Community, EAC) pour faciliter la résolution de la crise à l'est de la République démocratique du Congo : le Nigérian Olusegun Obasanjo, le Kényan Uhuru Kenyatta, l'Éthiopienne Sahle-Work Zewde, la Centrafricaine Catherine Samba-Panza et le Sud-Africain Kgalema Motlanthe. Mais sur le terrain, un seul est véritablement visible : l'ex-président nigérian Obasanjo. Il enchaîne déplacements et rencontres de haut niveau.

Déjà, en 2008, celui qui a dirigé le Nigeria de 1999 à 2007 avait été nommé envoyé spécial de l'ONU pour faciliter les pourparlers entre le gouvernement congolais et le Congrès national pour la défense du peuple (CNDP), l'ancêtre du groupe armé M23.

Fin avril, il était à Washington, présent lors de la signature de la déclaration de principes entre les ministres des Affaires étrangères de la RDC et du Rwanda.

L'ancien président nigérian ne se limite par ailleurs pas à la scène internationale : il cherche aussi à encourager un dialogue plus large, entre Congolais cette fois. Avec une méthode : écouter tout le monde, sans exclure personne.

Rompu aux cercles du pouvoir, de l'opposition et aux milieux d'affaires congolais

Olusegun Obasanjo a ainsi rencontré l'ancien président congolais Joseph Kabila à Harare, l'opposant Moïse Katumbi et l'ancien ministre Mbusa Nyamwisi à Bruxelles. Et il prévoit, d'après nos informations, de rencontrer prochainement des évêques congolais, ainsi que l'opposant Martin Fayulu.

Sa proximité avec l'actuel président de la RDC, Félix Tshisekedi, avec qui il entretient de bonnes relations, lui permet de garder un pied dans tous les cercles.

Obasanjo connaît aussi les milieux d'affaires congolais. Il est un habitué du forum économique Makutano et soutient le Conseil d'affaires RDC-Nigeria. Il est également à la tête de l'initiative AfroChampions, qui promeut l'intégration économique africaine à travers des partenariats public-privé.

Un positionnement qui le rapproche de Massad Boulos, conseiller Afrique à la Maison Blanche. Les deux hommes se sont déjà rencontrés en-dehors du cadre strictement sécuritaire, pour évoquer des projets de développement à l'échelle régionale.