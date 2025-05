Tunisie: La société tunisienne Konnect Networks obtient un financement pour développer sa plateforme Fintech

TLDR

La startup fintech Konnect Networks, basée à Tunis, a obtenu un investissement non divulgué de la part d'Attijariwafa Ventures, dans le cadre d'un tour de table plus large comprenant la participation d'Utopia Capital Management, 54 Collective, Visa, Plug and Play Tech Center, Renew Capital, Digital Africa Ventures et Sunny Side Venture Partners.

Fondée en 2021 par Amin Ben Abderrahman, Konnect offre des solutions d'orchestration des paiements pour les entreprises de toutes tailles, y compris des liens de paiement transparents, des plugins de commerce électronique et une intégration basée sur l'API pour les transactions en ligne et dans les points de vente. La plateforme facilite l'agrégation des paiements et le traitement des transactions en temps réel.

Le nouveau capital soutiendra l'expansion régionale de Konnect et l'innovation continue de ses produits. La société se positionne comme le premier fournisseur d'infrastructure de paiements numériques en Tunisie, avec l'ambition de faire progresser l'inclusion financière dans toute l'Afrique du Nord.

Points clés à retenir

Konnect a enregistré une croissance mensuelle de plus de 20 %, atteignant une part de 4 % du marché tunisien du commerce électronique en l'espace de trois ans. Lors d'une étape réglementaire clé, la société est également devenue le premier bénéficiaire d'une licence de facilitateur de paiement de la part de la Banque centrale de Tunisie.

Alors que l'adoption des paiements numériques s'accélère dans la région MENA, le modèle de Konnect - qui offre une plateforme de paiement flexible et évolutive - s'aligne sur les tendances plus larges de l'investissement dans les fintechs. La participation d'acteurs mondiaux tels que Visa et Plug and Play témoigne de la confiance dans le potentiel de Konnect à devenir un leader des paiements au-delà de la Tunisie.