Ethiopie: Safaricom renoue avec la croissance des bénéfices alors que les pertes du pays se réduisent

Safaricom a augmenté son bénéfice annuel de 11 % pour atteindre 540 millions de dollars (69,8 milliards de KES) en 2024, marquant un retour à la croissance après deux années de pression sur les bénéfices liée à son expansion en Éthiopie. Cette reprise est due à l'atténuation des pertes en Éthiopie et à la croissance continue des données mobiles et du chiffre d'affaires de M-Pesa au Kenya.

Le chiffre d'affaires des services a augmenté de 10 % pour atteindre 2,8 milliards de dollars (371,4 milliards de KES) au cours de l'année qui s'est achevée en mars, et le nombre total de clients a augmenté de 16 % pour atteindre 57,1 millions. L'unité kenyane est restée le principal moteur de profit du groupe, tandis que l'Éthiopie a contribué à hauteur de 9 % aux recettes des services, alors qu'elle n'y contribuait pratiquement pas il y a un an.

Les pertes de l'Éthiopie ont fortement diminué pour atteindre 165,7 millions de dollars (21,4 milliards de KES) grâce à l'augmentation du nombre d'abonnés et à l'expansion des activités de M-Pesa, lancées sur le marché en août 2023. Le directeur financier, Dilip Pal, a noté que l'Éthiopie "fait des pas plus confiants", avec une amélioration de l'économie unitaire.

Points clés à retenir

L'entrée agressive de Safaricom en Éthiopie - le deuxième pays le plus peuplé d'Afrique - a pesé sur les bénéfices depuis 2022, les investissements dans les infrastructures et les obstacles réglementaires retardant la rentabilité. Mais les résultats de l'exercice 2024 montrent les premiers signes d'un redressement. La société prévoit de réduire encore les pertes de l'Éthiopie pour les situer entre 178,1 et 201,3 millions de dollars pour l'exercice 2025, contre 472,4 millions de dollars (61 milliards de KES) pour l'exercice précédent.

Le bénéfice avant intérêts et impôts (EBIT) devrait augmenter de 50 % pour atteindre 1,16 milliard de dollars (150 milliards KES) d'ici mars 2026. La stratégie de Safaricom est désormais axée sur la consolidation de la croissance au Kenya, où M-Pesa reste central, tout en renforçant sa présence en Éthiopie grâce à l'argent mobile et à une infrastructure élargie. Malgré les vents contraires dus aux pressions exercées par les taux de change et à la volatilité économique, le modèle diversifié de l'opérateur semble reprendre de la vigueur sur les deux marchés.