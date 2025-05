Nigeria: Les banques nigérianes affichent des bénéfices records mais sont à la traîne en ce qui concerne la croissance de la marque

TLDR

Les principales banques nigérianes ont enregistré des bénéfices record en 2024, mais ont été à la traîne de leurs homologues africains en termes de croissance de la valeur de la marque, selon le rapport 2025 African Banking de Brand Finance. Malgré des bénéfices de 4,14 billions d'euros (2,58 milliards de dollars), la valeur de marque combinée d'Access Bank, GTCO, Zenith Bank, UBA et First Bank n'a augmenté que de 5,37 % pour atteindre 1,57 milliard de dollars.

En revanche, les banques du Kenya et d'Afrique du Sud ont affiché une croissance à deux chiffres de la valeur de la marque - 25,1 % et 23,6 % respectivement - grâce à une innovation numérique plus forte et à la confiance des clients. Le secteur bancaire égyptien a également dépassé le Nigéria, avec une croissance de 8,03 % de la valeur de la marque.

Zenith Bank et UBA ont été les deux seules banques nigérianes de la liste des 22 premières à connaître une baisse de la valeur de la marque, respectivement de 16 % et 26 %. En revanche, GTCO, First Bank et Access Bank ont connu des augmentations modestes de 31,6 %, 25,4 % et 17,8 %. Alors que les banques nigérianes ont dépensé 268,7 milliards d'euros (171,5 millions de dollars) en mises à jour informatiques en 2024 - soit 74,5 % d'une année sur l'autre - les analystes affirment que ces investissements ne se sont pas encore traduits par une plus grande inclusion financière ou une plus grande fidélité à la marque.

Points clés à retenir

Les banques traditionnelles du Nigéria ont beau être financièrement solides, elles peinent à créer une résonance émotionnelle et numérique avec les clients, en particulier dans les régions mal desservies. D'ici 2023, 37% des Nigérians ruraux resteront en dehors du système bancaire formel, mettant en évidence un déficit d'inclusion persistant malgré l'augmentation des réseaux bancaires d'agents. Les fintechs et les challengers numériques ont capitalisé sur cette lacune.

Une enquête de KPMG réalisée en 2024 a révélé que les fintechs surpassent les banques traditionnelles en matière de satisfaction de la clientèle sur les principaux indicateurs de service. Bien que les banques aient développé leurs réseaux d'agents et leurs systèmes informatiques, leurs offres sont toujours destinées à une clientèle urbaine et salariée.

En revanche, des banques kényanes comme Equity Bank et KCB se sont intégrées à des plateformes mobiles comme M-Pesa pour proposer des crédits, des assurances et de l'épargne aux utilisateurs ruraux et informels. En Afrique du Sud, Capitec et TymeBank ont instauré la confiance grâce à des modèles exclusivement numériques et à un engagement piloté par l'IA. En Égypte, les réformes menées par l'État et les banques exclusivement numériques à venir ont accéléré l'adoption du numérique.