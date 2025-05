Nigeria: La société nigériane CWG affiche son premier bénéfice d'un milliard de nairas depuis plus de dix ans

TLDR

CWG Plc s'étend à l'Afrique de l'Est et au Moyen-Orient après avoir déclaré son premier bénéfice d'un milliard de nairas en 13 ans.

L'entreprise créée il y a 32 ans a enregistré un bénéfice net de 3,04 milliards d'euros (1,89 million de dollars) pour 2024, soit une augmentation de 428 % par rapport à l'année précédente.

Implanté au Nigeria, au Ghana, en Ouganda et au Cameroun, CWG développe ses plates-formes logicielles propriétaires dans les secteurs de la banque, des PME et des coopératives.

CWG Plc, l'une des plus grandes entreprises nigérianes de services informatiques et d'infrastructure, se développe en Afrique de l'Est et au Moyen-Orient après avoir déclaré son premier bénéfice d'un milliard de nairas en 13 ans. La société, âgée de 32 ans, a enregistré un bénéfice net de 3,04 milliards d'euros (1,89 million de dollars) pour 2024, soit une augmentation de 428 % en glissement annuel, marquant ainsi un redressement majeur et se repositionnant en tant que facilitateur numérique panafricain.

Présente au Nigéria, au Ghana, en Ouganda et au Cameroun, CWG développe ses plateformes logicielles propriétaires dans les secteurs de la banque, des PME et des coopératives. Sa branche technologique, Fifthlab, a augmenté ses revenus de 558 % en 2024, tandis que des produits numériques comme SMERP, KuleanPay et BillsnPay ont enregistré une croissance de l'utilisation de 1 000 % à 2 000 %.

Au cours du seul premier trimestre 2025, CWG a enregistré un bénéfice après impôt de 1,48 milliard d'euros (921 281 dollars), en grande partie grâce à l'augmentation des dépenses informatiques des banques nigérianes, qui ont augmenté de 33 % d'une année sur l'autre pour atteindre 60,3 milliards d'euros (37,5 millions de dollars). CWG n'a pas révélé le nombre exact de pays concernés par son plan d'expansion, mais indique que deux nouveaux marchés seront ajoutés. La société a également soutenu le déploiement des kiosques numériques en libre-service de MTN Nigeria et a étendu les déploiements de Finacle core banking en partenariat avec Infosys.

Points clés à retenir

La transformation de CWG est motivée par la demande régionale croissante de solutions numériques locales. Son succès au Ghana et en Ouganda, où les revenus ont doublé, indique que le marché est intéressé au-delà du Nigéria. Cependant, l'expansion au-delà de l'Afrique de l'Ouest mettra à l'épreuve la capacité de l'entreprise à localiser les plateformes, à sécuriser les entreprises clientes et à naviguer sur des marchés plus compétitifs.

Le chiffre d'affaires principal de l'entreprise provient toujours de l'infrastructure informatique et de l'intégration de logiciels, mais son pivot vers une croissance axée sur les produits, comme KuleanPay et UCP, indique un changement vers des modèles de revenus récurrents et évolutifs. La capacité de CWG à équilibrer les services d'entreprise avec des offres de type SaaS pourrait définir sa compétitivité régionale.

Cependant, des acteurs mondiaux comme Accenture et Microsoft continuent de se développer en Afrique avec des solutions groupées et des ressources plus importantes. L'avenir de CWG dépendra du maintien d'un avantage en termes de coûts, de l'approfondissement des partenariats locaux et de l'évolution rapide de ses offres numériques. Si elle respecte sa feuille de route, CWG pourrait s'imposer non seulement comme un intégrateur régional, mais aussi comme une société plateforme au coeur de la transformation numérique de l'Afrique.