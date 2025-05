Tunisie: Service national des jeunes nés en 2000 - Pppel à régulariser la situation avant le 4 juillet

Le ministère de la Défense nationale a annoncé jeudi l'ouverture du deuxième tour de recrutement pour le service national pour l'année 2025. Cet appel concerne les jeunes hommes nés au cours du deuxième trimestre 2005, ainsi que tous ceux nés entre 2000 et 2005 qui n'ont pas régularisé leur situation juridique vis-à-vis du service national. Le stage devrait débuter le lundi 2 juin 2025 et se poursuivre jusqu'au vendredi 4 juillet 2025, date à laquelle des comités de recrutement seront mis en place dans les différents gouvernorats. Le ministère a appelé les jeunes hommes concernés à rejoindre les centres de recrutement à Tunis, Sousse, Baja, Gabès et Kasserine, munis de leur carte d'identité nationale.

Ce stage s'inscrit dans le cadre des efforts continus du ministère pour régulariser la situation juridique des jeunes gens concernés, que ce soit par l'enrôlement direct, l'ajournement ou l'exemption, afin d'éviter les complications juridiques et administratives résultant de l'absence de régularisation de leur situation. Ceux qui sont nés avant l'an 2000 ont été exemptés en vertu de la loi n° 15 du 22 février 2024, concernant les dispositions exceptionnelles d'exemption du service national pour les personnes nées entre 1991 et 1999.

Dans ce contexte, Le colonel Hatem Soussi, directeur général du recrutement et de la mobilisation au ministère de la Défense nationale a déclaré au journal Al-Sabah que tout jeune homme ayant atteint l'âge de 20 ans est tenu de régulariser son statut juridique, soit en demandant à faire son service, soit en demandant une exemption ou un report, en soulignant la nécessité de fournir des documents prouvant les raisons du report ou de l'exemption, telles que des preuves éducatives, sanitaires ou sociales.

Selon les données du ministère de la Défense, on estime à 280 000 le nombre de jeunes intéressés par l'enrôlement ou la régularisation de leur situation, alors que la campagne précédente a enregistré une participation variable selon les régions, avec une forte participation dans les gouvernorats du Grand Tunis et du Sahel, et une faible participation dans les régions de l'intérieur.