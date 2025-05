Tunisie: Cité des Sciences de Tunis - Aïd El Adha coïnciderait avec le vendredi 6 juin

La cité des sciences de Tunis (CST) a annoncé mardi, dans un communiqué, que selon les calculs astronomiques, la fête de Aïd al-Adha serait le vendredi 6 juin 2025.

D'après la même source, le mercredi 28 mai 2025 serait le début du mois de Dhou al-Hijja 1446 et le jeudi 5 juin 2025, le jour de Arafat, soit le neuvième jour de Dhou al-Hijja.

La Cité des Sciences de Tunis a précisé que le coucher du soleil aura lieu le mardi 27 mai 2025 à 19h31, tandis que la lune se couchera à 20h28, soit 57 minutes après le coucher du soleil. La lune sera alors à une hauteur de 9 degrés et 19 secondes au-dessus de l'horizon, avec une distance angulaire d'environ 10 degrés et 19 secondes par rapport au soleil.

L'âge de la lune à Tunis à ce moment-là sera de 15 heures et 28 minutes, ce qui rendra l'observation du croissant lunaire possible à l'aide d'un télescope, voire à l'oeil nu en cas de ciel dégagé et sans nuages épais, selon la CST.

Le communiqué ajoute que la majorité des pays musulmans ont considéré le 29 avril 2025, le début du mois de Dhou al-Qa'da. Ainsi, le mardi 27 mai 2025 correspondra au 29 Dhou al-Qa'da 1446, jour consacré à l'observation du croissant lunaire annonçant le début de Dhou al-Hijja.

D'après les calculs astronomiques, la conjonction centrale de la lune se produira le mardi 27 mai 2025 à 04h02 (heure de Tunis), ce qui rendra l'observation du croissant impossible, que ce soit à l'oeil nu ou au télescope, dans l'extrême sud de l'Amérique, de l'Afrique et de l'Asie.

L'observation ne sera possible au télescope que depuis le sud de l'Amérique, le centre de l'Afrique et le nord de l'Asie, et à la fois au télescope et à l'oeil nu en cas de ciel clair depuis la partie nord du sud de l'Amérique, le nord de l'Afrique et la majeure partie de l'Europe. Elle sera observable à l'oeil nu depuis le nord et le centre du continent américain.