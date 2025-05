Gabon: L'église édifiée sur l'intelligence financière

"Comment générer les finances et comment les garder". C'est le thème de l'atelier sur les finances, organisé ce samedi 10 mai par le leader d'une communauté chrétienne de Libreville. Objectif de cet atelier, outiller les croyants sur les clés de la gestion financière.

L'atelier sur la finance a mobilisé une centaine des personnes dans une église de la capitale gabonaise. Selon, Gwenaelle Simbi, consultante en intelligence et éducation financière, l'objectif de cet atelier d'échange était " d' accompagner les personnes présentes sur le chemin de l'indépendance financière, les aider à optimiser la gestion de leur finance personnelle ".

Il existe plusieurs étapes pour accéder à l'indépendance financière. Parmi ces étapes figurent la formation, l'épargne l'investissement et bien plus.

La consultante a apporté quelques conseils aux personnes qui méconnaissent le concept de l'intelligence financière. " Aucun humain n'est venu sur terre pour être un zéro, chacun de nous à son niveau veut être héros. Le nerf de la guerre, c'est l'argent. Il faut donc réussir à trouver comment mobiliser ses savoirs, ses dons et ses talents pour pouvoir être financièrement libre" soutient-elle.

Quelques obstacles fréquents à l'autonomie financière

- Manque de formation sur la gestion financière.

- Esprit de pauvreté ou dépendance chronique.

- Mauvaises habitudes de consommation.

- Endettement excessif.

- Absence d'opportunités économiques (emploi, entrepreneuriat).

Poursuivant ses propos, la consultante en intelligence financière a souligné et insisté que : "l'autonomie financière des fidèles dans l'église est un enjeu majeur pour leur épanouissement spirituel, familial et social. Une personne autonome financièrement est mieux préparée à faire face aux besoins de sa vie, à contribuer au développement de sa communauté, et à donner avec joie".

Pourquoi viser l'autonomie financière dans l'église ?

- Réduire la dépendance : Ne pas dépendre continuellement d'aides ou de dons pour subvenir à ses besoins.

- Renforcer la dignité humaine : Se sentir utile, responsable et capable.

- Encourager la générosité responsable : Donner avec coeur, non par contrainte.

- Créer un impact communautaire : Des membres stables financièrement peuvent investir dans l'église, les oeuvres sociales, et les projets missionnaires.

Vu dans ce sens, le chômage ne devrait plus être considéré comme une fatalité ou un défi difficile à surmonter. Au moyen de la formation et de la maîtrise des outils de l'intelligence financière, chacun peut s'affranchir des chaînes de la dépendance et trouver une place au soleil.