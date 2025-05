Maroc: Nador - Session de formation sur le traitement des questions migratoires au profit de journalistes de l'Oriental

Une session de formation axée sur le traitement des questions liées à la migration dans les médias a débuté, vendredi à Nador, au profit de journalistes et professionnels des médias de la région de l'Oriental.

Cette session de formation de trois jours, organisée par l'Association Tissaghnasse pour la culture et le développement (ASTICUDE), s'inscrit dans le cadre du projet «Tachbik : Bonnes pratiques de voisinage au Maghreb», mis en oeuvre par l'Association dans la région de l'Oriental, avec l'appui de plusieurs partenaires.

Elle vise à renforcer les capacités des participants à aborder les questions de migration de manière professionnelle, sur la base d'une approche fondée sur le respect des droits de l'homme, l'acceptation de l'autre et la lutte contre les stéréotypes négatifs, rapporte la MAP.

Il s'agit, selon les organisateurs, de renforcer le rôle des médias dans la promotion des valeurs de coexistence, de solidarité et de respect mutuel, et la consolidation des acquis réalisés par le Maroc à travers sa Stratégie Nationale d'Immigration et d'Asile (SNIA).

A travers cette session, ASTICUDE ambitionne également de contribuer à la formation de journalistes spécialisés dans les questions migratoires dans la région de l'Oriental, qui seront capables de produire des contenus médiatiques de qualité en phase avec les mutations rapides que connaît la migration dans l'espace maghrébin.

Dans une déclaration à la MAP, Abdeslam Amakhtari, président de l'association Tissaghnasse pour la culture et le développement, a souligné qu'en organisant cette session de formation, l'association cherche à contribuer à la consécration du traitement médiatique responsable des questions liées à la migration.

Il a ajouté que cet atelier offre aux participants l'occasion d'échanger leurs expériences, leur expertise et leurs meilleures pratiques dans ce domaine, et de travailler à l'enracinement d'une culture médiatique ouverte fondée sur le respect de la dignité humaine.

Selon lui, le rôle des professionnels des médias est essentiel dans la formation de l'opinion publique, ce qui les qualifie pour contribuer à véhiculer une image positive sur la migration et les migrants.

De son côté, le journaliste Jamal Azdhoudh, l'un des participants à la session, a considéré que les questions migratoires exigent des journalistes qu'ils soient minutieux et professionnels dans leur approche, mettant l'accent, dans ce sens, sur l'importance de la formation continue pour accompagner le rythme des changements rapides que connaît ce phénomène tant au niveau national qu'international.

Il a ajouté que cette rencontre offre aux participants d'importantes opportunités pour une compréhension plus approfondie des dimensions de la migration et pour acquérir des approches professionnelles et efficaces concernant la couverture et le traitement des questions liées à la migration, en plus de connaître des expériences et des pratiques réussies dans ce domaine.

Le programme de cette session de formation comprend une série d'ateliers théoriques et pratiques, axés principalement sur les techniques journalistiques d'investigation sur les questions de migration, la couverture médiatique de la migration à la lumière des transformations numériques et l'éthique de la couverture journalistique des migrants et des réfugiés.