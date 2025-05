Congo-Kinshasa: Devant un jury strict et expérimenté à Bel Campus - Dieudonné Kamuleta proclamé Docteur Honoris Causa !

Dieudonné Kamuleta Badibanga, Président de la Cour Constitutionnelle et du Conseil Supérieur de la Magistrature, a obtenu son Doctorat Honoris Causa, lundi 12 mai 2025, à l'Université Technologique Bel Campus, implantée dans la commune de Limete, à Kinshasa. La cérémonie de la remise de ce titre honorifique exceptionnel a rassemblé un public plus large et enthousiaste, constitué des personnalités du pays, des scientifiques et de nombreux invités de marque.

C'est un jury rigoureux placé sous la conduite du Professeur Luzolo Bambi Lesa, Ancien Ministre de la Justice, qui a dirigé cette séance académique solennelle, rendant un témoignage vivant d'honneur et d'encouragement au Professeur Kamuleta pour ses prouesses accomplies, du haut de sa riche expérience, vieille de plus de trois décennies, dans le secteur du droit en RDC.

Dans son allocution de circonstance, le Recteur de Bel Campus, le Professeur Albert Mulumba, a salué « un homme de rigueur, de vision et de loyauté envers la Constitution ». Il a souligné que cette distinction récompense un « parcours exemplaire au service de la République et de l'État de droit ». Prenant la parole, le récipiendaire a exprimé sa profonde gratitude envers l'Université Technologique Bel Campus pour cette marque d'estime.

Il a salué le travail du jury, composé de cinq professeurs émérites dirigés par le Doyen Luzolo Bambi Lessa. Il a également rendu hommage à ses collègues juges de la Cour constitutionnelle, aux membres du Conseil Supérieur de la Magistrature, et a adressé une reconnaissance particulière au Président de la République, Félix Tshisekedi, pour sa vision éclairée et sa volonté d'impulser une justice indépendante et au service de la nation.

Le moment fort de la cérémonie a été la remise solennelle de la toge, des insignes académiques et du diplôme, sous les applaudissements nourris de l'assemblée. La séance académique s'est poursuivie par une leçon magistrale du Lauréat, portant sur le bilan des dix années d'existence de la Cour constitutionnelle en matière de protection des droits et libertés fondamentaux.

Sa présentation a été saluée par une mention spéciale du jury, qui a reconnu la qualité exceptionnelle de son exposé. Par cette distinction, l'Université Technologique Bel Campus réaffirme sa volonté de promouvoir l'excellence, de valoriser les parcours inspirants et d'encourager les jeunes générations à s'engager pour le développement national à travers le savoir, l'éthique et le service public.