Congo-Kinshasa: Pas des visas pour Wenge BCBG à l'Ambassade de France ,Roger Ngandu - 'Papa chéri demande pardon à ses fans pour le report de son concert à Paris...'

Le refus des visas aux musiciens par l'ambassade de France en République démocratique du Congo (RDC) a été à la base de l'annulation du concert du célèbre chanteur congolais Jean Bedel Mpiana "Papa chéri", et son groupe Wenge Bon Chic Bon Genre (BCBG) qui était prévu samedi 10 mai dernier à Paris, a révélé l'administration de l'orchestre au cours d'un point de presse animé le week-end dernier au restaurant "Café Musik" à Kinshasa.

«L'homme propose, Dieu dispose, dit-on. Vous êtes sans ignorer que le chanteur Papa Chéri et l'ensemble de son personnel de « Wenge BCBG » devraient se retrouver le samedi 10 mai en France pour livrer un spectacle dans la salle Théâtre Gymnase Marie Bell de Paris. Malheureusement, l'orchestre n'a pu voyager, comme vous pouvez le constater. Parce que l'ambassade de France en RDC n'a pas répondu au moment opportun à la demande des visas pour faciliter le déplacement du groupe dans la capitale française », a déclaré Roger Ngandu, Directeur de marketing et porte-parole du groupe.

Et d'ajouter : «Nous osons croire que l'ambassade va essayer de tout faire pour nous aider à résoudre ce problème des visas et permettre aux musiciens de faire leur travail. Aux fanatiques qui ont acheté leurs billets à 100 Euros, nous disons « Sorry » (pardon).».

Pour le bureau administratif, la morale du groupe est restée au zénith malgré cette situation qui arrive indépendamment de sa bonne volonté, ni du producteur du concert.

«Retenez que de nouvelles discussions seront engagées avec le producteur et le chef du groupe, JB Mpiana pour trouver de commun accord une autre date pour honorer cet engagement », a rassuré le directeur de marketing de Wenge BCBG. « C'était ça l'essentiel de la communication importante que nous avions voulu passer au nom de Papa chéri afin de fixer l'opinion tant nationale qu'internationale, en particulier les extrémistes de la bonne au sujet de ce report. Ce n'est qu'une partie remise », a martelé la voix autorisée de Papa Chéri.

Il faut noter qu'une grande partie de musiciens, cadres et danseuses de l'orchestre était présente à cette rencontre avec les chevaliers de la plume et du micro. Les animateurs Tutu Kaludji "Mon Premier" et son colistier, Gentamicine Lissimo "chef d'Etat-major", les chanteurs Jules Kibens "Le sage du groupe", JD Loko, Rio ainsi que le guitariste légendaire Fi-carré Mwamba, étaient tous avant plan pour supplier leurs fans pour ce rendez-vous manqué.

« Nous remercions encore les fanatiques qui ont effectué le déplacement de France pour assister à ce grand événement. Nous avons reçu beaucoup de coups de fil de gens qui sont venus des USA, Canada, Londres, Allemagne,...pour témoigner leur soutien à Papa Chéri et nous ses poulains. Le maître mot est : pardon... Vous avez toujours exprimé votre accompagnement inlassable à l'artiste depuis le début de sa carrière musicale jusqu'à aujourd'hui. Nous en sommes reconnaissants et nous sommes aussi des coeurs avec vous », a dit le chanteur Jules Kibens, Directeur artistique de Wenge BCBG.

«Nous sommes déterminés à multiplier encore d'autres efforts afin que la situation des visas soit normalisée à l'ambassade. Nous regrettons que cet empêchement arrive au moment où nous étions prêts à apporter les bonheurs et renouer encore avec nos fanatiques après autant d'années d'absence en Europe», a-t-il conclu.

Il sied de noter que JB Mpiana n'est pas le seul artiste musicien congolais à connaître ce problème de visas pour faire son travail en France. Il y a aussi son collègue Fabregas Maestro qui a connu la même situation alors qu'il devait se produire au Zénith de Paris. Sans oublier, le chanteur gospel Patrice Ngoy Musoko qui a reporté son concert prévu le 9 mai dernier au Théâtre du Gymnase Marie Bell.