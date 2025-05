Afrique Centrale: Diaspo Summit RD Congo - Congo 2025, Kinshasa - Patrick Muyaya reçoit son homologue congolais Thierry Moungalla

Dans la matinée de vendredi 9 mai 2025, au Beach Ngobila de Kinshasa, Me Nicolas Lianza Likwale, Directeur de cabinet du Ministre de la Communication et Médias, Patrick Muyaya, a chaleureusement accueilli Thierry Lézin Moungalla, Ministre de la Communication et Médias, et Porte-parole du Gouvernement de la République du Congo. Plus qu'une simple visite de courtoisie, cet accueil marque le prélude à un événement d'envergure, le « Diaspo Summit RDCONGO - CONGO 2025 », une initiative conjointe visant à transformer la proximité unique de deux capitales en un puissant levier de développement.

Dès son arrivée, le Ministre Moungalla a décliné les contours de sa mission en terre kinoise. Invité par son homologue et ami, Patrick Muyaya Katembwe, il est venu participer activement à cette conférence novatrice, dont les travaux s'ouvriront à Kinshasa avant de se poursuivre à Brazzaville. Mais, au-delà de l'événement lui-même, c'est une vision plus large de coopération et d'intégration que le ministre congolais est venu partager.

"Il s'agit d'évoquer les questions de coopération bilatérale. Pas seulement de coopération bilatérale au sens étroit du terme, mais coopération bilatérale au sens de définir les moyens d'y associer le maximum de citoyens, et notamment nos diasporas respectives", a-t-il confié. Sa démarche vise à faire de chaque citoyen, où qu'il soit, un acteur du progrès commun.

Avec une éloquence qui traduit une conviction profonde, Thierry Lézin Moungalla a poursuivi, esquissant les bénéfices attendus de cette union des forces : "Et d'aider à ce que notre proximité géographique, qui est unique pratiquement au monde, se transforme en atout économique, en atout en termes de développement, et en atout dans la capacité que nous aurons à inclure, associer nos diasporas respectives à notre développement. Voilà, c'est globalement ce qui m'a conduit ce matin à Kinshasa". Ses mots résonnent comme un appel à transcender les frontières physiques pour bâtir des ponts économiques et humains, en mobilisant l'énergie et l'expertise des Congolais de la diaspora, véritables ambassadeurs et potentiels investisseurs.

Le « Diaspo Summit RDCONGO - CONGO 2025 » n'est pas une simple conférence, c'est une plateforme, un creuset où les idées doivent fusionner et les initiatives prendre racine. Les travaux ont débuté le 9 mai au sein du prestigieux Centre Culturel et Artistique d'Afrique Centrale (CCAPAC) à Kinshasa, avant de traverser le fleuve pour se conclure du 10 au 11 mai au Grand Hôtel de Kintele à Brazzaville. Un itinéraire symbolique, qui épouse la géographie et l'histoire commune des deux nations.

L'ambition affichée par les organisateurs est de créer un cercle vertueux. Un écosystème où les acteurs économiques d'aujourd'hui et ceux de demain, animés par une foi inébranlable en l'avenir des deux Congo, pourront se rencontrer, échanger et collaborer. Les objectifs sont clairs, pragmatiques et tournés vers l'action. Il s'agit d'abord de renforcer les capacités des Petites et Moyennes Entreprises et Industries (PME-PMI). Car, comme le soulignent les initiateurs, travailler sur les compétences et la posture de leurs dirigeants est crucial pour garantir leur durabilité et leur compétitivité dans un marché en évolution.

Ensuite, l'accent est mis sur la nécessité de faciliter le retour des entrepreneurs de la diaspora. Loin d'être un voeu pieux, cela se traduit par la volonté d'offrir un accompagnement sur mesure pour réussir leur intégration, une démarche gagnant-gagnant qui permet de capitaliser sur leurs compétences tout en stimulant le développement local.

Enfin, le sommet se veut un guide pour naviguer dans les complexités administratives, financières et commerciales. "Informer les participants sur les réglementations en RDC et en République du Congo est essentiel pour faciliter les affaires et encourager les investissements", précisent les organisateurs, conscients que la clarté et la transparence sont les meilleurs alliés de l'entrepreneuriat.

Cette initiative prend tout son sens dans la singularité de la relation entre Kinshasa et Brazzaville. Ces deux capitales, les plus rapprochées au monde, ne sont séparées que par le fleuve Congo, véritable autoroute fluviale qui permet une traversée en moins d'une dizaine de minutes. Cette proximité géographique a tissé des liens indéfectibles, des réalités socio-économiques et professionnelles partagées notamment, dans les sphères communicationnelle et médiatique.